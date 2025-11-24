Рейтинг@Mail.ru
Американцы сделали ставки на миллионы долларов на украинское урегулирование
17:13 24.11.2025
Американцы сделали ставки на миллионы долларов на украинское урегулирование
Американцы сделали ставки на миллионы долларов на украинское урегулирование

Американцы заключили пари на 45 миллионов долларов на украинское урегулирование

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Азартные американцы заключили пари больше чем на 45 миллионов долларов на успех украинского урегулирования, а отставку Владимира Зеленского сайты ставок предсказывают с вероятностью под 40%, выяснило РИА Новости.
Порядка 37 миллионов долларов поставили пользователи одного из крупнейших профильных сайтов со ставками на различные события Polymarket на вопрос о перспективах прекращения огня в конфликте.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков
Вчера, 12:34
Предлагаемая сайтом ставок вероятность такого развития событий была низкой в начале ноября, но на фоне переговоров в Женеве вырастала в три-четыре раза, и сейчас находится на уровне 12%. То есть на каждый доллар заключивший пари может выиграть порядка восьми. Готовность Киева на территориальные уступки к 2027 году сайт оценивает с вероятностью 49%.
На сайте есть совсем новое пари: "Украина к четвергу согласится одобрить план США". Вероятности 30% ставка достигала днем в воскресенье, а сейчас предлагается 8%: 11 долларов на каждый вложенный доллар.
Еще одно пари касается позиции Киева по территориальным уступкам. Два миллиона долларов поставили на предложение оценить вероятность прекращения огня в ноябре. Почти 600 тысяч долларов ставок сделано на уход Владимира Зеленского с должности, пари на то, что он будет не добровольным, предлагается с вероятностью 38%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
Вчера, 08:00
Другой похожий интернет-ресурс Kalshi предлагает ставку на то, будут ли на Украине президентские выборы, коэффициент положительного ответа крайне мал - всего 2%. Пари на то, что Зеленского до конца года отстранит Рада, предлагается с коэффициентом в два раза выше. В случае его ухода с должности за ставку 1 доллар предлагают 10.
Пари на достижение украинского урегулирования до следующего апреля и последующего сокращения ВСУ, сайт Polymarket предлагает заключить с самой высокой долей вероятности этих событий - 50%.
Всего ставок сделано на 45 миллионов долларов и более. Одновременно с азартом американцы склонны к покупке вещей в кредит. Так, долг жителей США перед банками составляет порядка 18,6 триллионов долларов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Вэнс заявил, что американцы не поддерживают "глупые войны" в мире
20 ноября, 18:33
В Женеве состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент США Дональд Трамп ранее называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Новый мировой передел в разгаре: США знают, что делают
Вчера, 08:00
 
