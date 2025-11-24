Американцы сделали ставки на миллионы долларов на украинское урегулирование

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Азартные американцы заключили пари больше чем на 45 миллионов долларов на успех украинского урегулирования, а отставку Владимира Зеленского сайты ставок предсказывают с вероятностью под 40%, выяснило РИА Новости.

Порядка 37 миллионов долларов поставили пользователи одного из крупнейших профильных сайтов со ставками на различные события Polymarket на вопрос о перспективах прекращения огня в конфликте.

Предлагаемая сайтом ставок вероятность такого развития событий была низкой в начале ноября, но на фоне переговоров в Женеве вырастала в три-четыре раза, и сейчас находится на уровне 12%. То есть на каждый доллар заключивший пари может выиграть порядка восьми. Готовность Киева на территориальные уступки к 2027 году сайт оценивает с вероятностью 49%.

На сайте есть совсем новое пари: "Украина к четвергу согласится одобрить план США". Вероятности 30% ставка достигала днем в воскресенье, а сейчас предлагается 8%: 11 долларов на каждый вложенный доллар.

Еще одно пари касается позиции Киева по территориальным уступкам. Два миллиона долларов поставили на предложение оценить вероятность прекращения огня в ноябре. Почти 600 тысяч долларов ставок сделано на уход Владимира Зеленского с должности, пари на то, что он будет не добровольным, предлагается с вероятностью 38%.

Другой похожий интернет-ресурс Kalshi предлагает ставку на то, будут ли на Украине президентские выборы, коэффициент положительного ответа крайне мал - всего 2%. Пари на то, что Зеленского до конца года отстранит Рада, предлагается с коэффициентом в два раза выше. В случае его ухода с должности за ставку 1 доллар предлагают 10.

Пари на достижение украинского урегулирования до следующего апреля и последующего сокращения ВСУ , сайт Polymarket предлагает заключить с самой высокой долей вероятности этих событий - 50%.

Всего ставок сделано на 45 миллионов долларов и более. Одновременно с азартом американцы склонны к покупке вещей в кредит. Так, долг жителей США перед банками составляет порядка 18,6 триллионов долларов.

В Женеве состоялись переговоры представителей США и Киева по американскому плану урегулирования. Президент США Дональд Трамп ранее называл предстоящий четверг крайним сроком для Украины для принятия предложения.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.