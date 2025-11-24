Рейтинг@Mail.ru
Жители Техаса хотели собрать армию бездомных для захвата острова у Гаити
15:38 24.11.2025 (обновлено: 16:58 24.11.2025)
Жители Техаса хотели собрать армию бездомных для захвата острова у Гаити
Жители Техаса хотели собрать армию бездомных для захвата острова у Гаити
Жители Техаса хотели собрать армию бездомных для захвата острова у Гаити

Двое жителей Техаса хотели завербовать бездомных, чтобы захватить остров у Гаити

© NASAВид на остров Гонав
© NASA
Вид на остров Гонав. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двое жителей Техаса хотели собрать армию бездомных, чтобы захватить целый остров у побережья Гаити, там они собрались ликвидировать мужское население и поработить женщин и детей, следует из заявления офиса прокурора США по восточному округу Техаса.
"Двое мужчин из северного Техаса были обвинены в заговоре, который включал вторжение на остров у берегов Гаити, убийство мужчин на острове и использование женщин и детей в качестве сексуальных рабов", - говорится в публикации.
Как отмечается, мужчинам предъявлены обвинения "в сговоре с целью убийства, нанесения увечий или похищения человека в иностранном государстве и производстве детской порнографии".
"(Они - ред.) планировали приобрести парусную лодку, огнестрельное оружие и боеприпасы, а затем завербовать бездомных из округа Колумбия в качестве наёмников для вторжения на остров Гонав и совершения государственного переворота", - говорится в заявлении.
Расследованием этого дела занимаются ФБР, управление специальных расследований ВВС США и полицейское управление Селайны.
