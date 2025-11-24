Жители Техаса хотели собрать армию бездомных для захвата острова у Гаити

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Двое жителей Техаса хотели собрать армию бездомных, чтобы захватить целый остров у побережья Гаити, там они собрались ликвидировать мужское население и поработить женщин и детей, следует из заявления офиса прокурора США по восточному округу Техаса.