Республиканцы в конгрессе США раскололись из-за плана по Украине, пишет FT
14:16 24.11.2025 (обновлено: 14:21 24.11.2025)
Республиканцы в конгрессе США раскололись из-за плана по Украине, пишет FT
© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Республиканская партия в конгрессе США расколота из-за предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, одни конгрессмены критикуют инициативу, другие - защищают, сообщает газета Financial Times.
«

"Законодатели-республиканцы расколоты из-за предложений (по Украине - ред.). Некоторые сенаторы, включая экс-лидера большинства в сенате Митча Макконнелла и верного союзника (президента США Дональда - ред.) Трампа Линдси Грэма*, публично критиковали план", - пишет издание.

С другой стороны, сенатор Эрик Шмитт выступил в защиту плана США, назвав подход Трампа реалистичным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Митч Макконнелл, Дмитрий Песков, Конгресс США
 
 
Заголовок открываемого материала