МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заверила представителей из ЕС и НАТО, что их обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности будет принята во внимание при принятии любого соглашения по урегулированию украинского конфликта, передает издание Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.