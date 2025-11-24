США рассчитывают на отдельную встречу с Россией по Украине, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с российскими представителями по Украине, передает телеканал Американская делегация рассчитывает провести отдельную встречу с российскими представителями по Украине, передает телеканал ABC со ссылкой на неназванного чиновника из США.

"Американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией", — говорится в сообщении.

При этом какие-либо подробности о месте возможных переговоров не приводятся.

Телеканал также цитирует одного украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. По его словам, Вашингтон пригрозил Киеву полной остановкой любой помощи при отказе от американского плана по урегулированию. Речь идет о прекращении поставок зенитных ракет, а также обмене разведданными и других обязательствах, связанных с передачей оружия.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной . В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.