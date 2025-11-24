Рейтинг@Mail.ru
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057037353.html
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска - РИА Новости, 24.11.2025
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска
Бойцы российской группировки войск "Центр" не дали группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска, двое ликвидированы, один взят в плен, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:48:00+03:00
2025-11-24T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251124/vsu-2057033608.html
https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057029859.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f1c0a48ffeb2cabec37f7b7cc033e1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска

Бойцы "Центра" не дали сбежать трем военным ВСУ из Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" не дали группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска, двое ликвидированы, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" ликвидировали и взяли в плен боевиков ВСУ, пытавшихся вырваться из Красноармейска ДНР", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВСУ экстренно перебрасывают подкрепления для обороны Волчанска
06:32
Отмечается, что пытавшихся сбежать боевиков задержали военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
Трое военнослужащих ВСУ осознали, что находятся в окружении и брошены командованием, приняли решение оставить позиции и предприняли попытку вырваться из Красноармейска. По пути отхода они скрылись в одном из домов в районе железнодорожного вокзала, но были обнаружены военнослужащими группировки войск "Центр", рассказали в МО РФ.
По словам командира российской мотострелковой роты Азата Ахмедова, один из российских бойцов с позывным "Малыш" при этом оказался ранен. После того, как его осмотрел хирург, "Малыш" отказался от госпитализации и продолжил выполнять боевые задачи.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВС России уничтожили орудие ВСУ в Херсонской области
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала