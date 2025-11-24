ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" не дали группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска, двое ликвидированы, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ.

По словам командира российской мотострелковой роты Азата Ахмедова, один из российских бойцов с позывным "Малыш" при этом оказался ранен. После того, как его осмотрел хирург, "Малыш" отказался от госпитализации и продолжил выполнять боевые задачи.