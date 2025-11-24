https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057037353.html
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска
Бойцы российской группировки войск "Центр" не дали группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска, двое ликвидированы, один взят в плен, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
россия
красноармейск
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
ВС России не дали сбежать трем боевикам ВСУ из Красноармейска
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки войск "Центр" не дали группе из трёх боевиков ВСУ сбежать из Красноармейска, двое ликвидированы, один взят в плен, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Центр" ликвидировали и взяли в плен боевиков ВСУ
, пытавшихся вырваться из Красноармейска
ДНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пытавшихся сбежать боевиков задержали военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
Трое военнослужащих ВСУ осознали, что находятся в окружении и брошены командованием, приняли решение оставить позиции и предприняли попытку вырваться из Красноармейска. По пути отхода они скрылись в одном из домов в районе железнодорожного вокзала, но были обнаружены военнослужащими группировки войск "Центр", рассказали в МО РФ
.
По словам командира российской мотострелковой роты Азата Ахмедова, один из российских бойцов с позывным "Малыш" при этом оказался ранен. После того, как его осмотрел хирург, "Малыш" отказался от госпитализации и продолжил выполнять боевые задачи.