ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 24.11.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО "Ураган" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
россия
запорожская область
запорожье
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области, рассказали в МО РФ.
"Расчет уничтожил пункты временной дислокации личного состава, пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в одном из населенных пунктов южнее города Запорожье, который освобождают десантно-штурмовые подразделения группировки войск "Днепр", - сообщили в МО РФ.
Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.
