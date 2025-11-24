ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области, рассказали в МО РФ.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.