https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057029984.html
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО "Ураган" гвардейского артиллерийского соединения ВДВ уничтожил пункты управления и запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T05:02:00+03:00
2025-11-24T05:02:00+03:00
2025-11-24T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожье
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7e7ab2fe9d5fdb8c1cb0d8bfcd3003b3.jpg
https://ria.ru/20251124/spetsoperatsiya-2057029859.html
россия
запорожская область
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3db43baac23217848fb7f45446fa3bd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области