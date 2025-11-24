Рейтинг@Mail.ru
Участник "Времени героев" стал советником Управления президента - РИА Новости, 24.11.2025
17:22 24.11.2025
Участник "Времени героев" стал советником Управления президента
Участник "Времени героев" стал советником Управления президента
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин стал главным советником департамента Управления президента РФ по общественным... РИА Новости, 24.11.2025
россия
тамбовская область
владимир путин
артем жога
евгений первышов
общество
россия
тамбовская область
Новости
ru-RU
россия, тамбовская область, владимир путин, артем жога, евгений первышов, общество
Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Артем Жога, Евгений Первышов, Общество
Участник "Времени героев" стал советником Управления президента

Участник "Времени героев" Александр Урюпин стал советником Управления президента

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы Время героев Александр Урюпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин стал главным советником департамента Управления президента РФ по общественным проектам, сообщается в Telegram-канале программы.
«
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин назначен главным советником департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2024 года Урюпин стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии.
Александр Урюпин отметил, что задача участников президентской программы "Время героев" – объединять людей, сохранять историческую память и вдохновлять на созидание.
"Продолжим делать это через доступные программы, честные диалоги и реальные проекты, с особым вниманием к молодому поколению, ведь благодаря программе у нас в стране расширяется команда, готовая к самым смелым вызовам и новым победам", - приводятся его слова.
Ранее более 60 участников программы "Время героев" заняли новые должности. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Артем Жога, Евгений Первышов, Общество
 
 
