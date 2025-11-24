Участник "Времени героев" стал советником управления президента

"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин назначен главным советником департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам", - говорится в сообщении.

Александр Урюпин отметил, что задача участников президентской программы "Время героев" – объединять людей, сохранять историческую память и вдохновлять на созидание.

"Продолжим делать это через доступные программы, честные диалоги и реальные проекты, с особым вниманием к молодому поколению, ведь благодаря программе у нас в стране расширяется команда, готовая к самым смелым вызовам и новым победам", - приводятся его слова.