Участник "Времени героев" стал советником управления президента

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин стал главным советником департамента Управления президента РФ по общественным проектам, сообщается в Telegram-канале программы.
"Кавалер двух орденов Мужества, участник программы "Время героев" Александр Урюпин назначен главным советником департамента Управления президента Российской Федерации по общественным проектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2024 года Урюпин стал одним из 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии.
Александр Урюпин отметил, что задача участников президентской программы "Время героев" – объединять людей, сохранять историческую память и вдохновлять на созидание.
"Продолжим делать это через доступные программы, честные диалоги и реальные проекты, с особым вниманием к молодому поколению, ведь благодаря программе у нас в стране расширяется команда, готовая к самым смелым вызовам и новым победам", - приводятся его слова.
Ранее более 60 участников программы "Время героев" заняли новые должности. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.