Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества - РИА Новости, 24.11.2025
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества
Представители Белоруссии и Ярославской области на бизнес-форуме в Минске подписали программу развития сотрудничества на 2026-2027 годы, передает агентство... РИА Новости, 24.11.2025
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Представители Белоруссии и Ярославской области на бизнес-форуме в Минске подписали программу развития сотрудничества на 2026-2027 годы, передает агентство Белта.
С белорусской стороны ответственными за исполнение программы назначены министерство промышленности и посольство Белоруссии в РФ, с российской - отдел международных связей правительства Ярославской области. Подписи под документом поставили замминистра промышленности Белоруссии Леонид Рыжковский и первый зампред правительства российского региона Денис Хохряков.
"Высоко ценим сложившиеся между нами отношения и за короткое время нацелены максимально оперативно отработать все возможные варианты дополнительного сотрудничества, которое сегодня неоднократно обсуждалось. Есть к чему стремиться", - заявил Рыжковский.
В свою очередь Хохряков напомнил, что товарооборот Белоруссии с Ярославской областью растет и уже достиг 300 миллионов долларов. "Поставлена задача его приумножить", - отметил он.
По его словам, стороны договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству, белорусских представителей которой ожидают в регионе в феврале 2026 года.