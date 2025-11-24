Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:13 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sotrudnichestvo-2057238469.html
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества - РИА Новости, 24.11.2025
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества
Представители Белоруссии и Ярославской области на бизнес-форуме в Минске подписали программу развития сотрудничества на 2026-2027 годы, передает агентство... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:13:00+03:00
2025-11-24T19:13:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
ярославская область
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20251119/alimenty-2056047070.html
https://ria.ru/20251119/osago-2056008638.html
белоруссия
ярославская область
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, ярославская область, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Ярославская область, Минск
Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества

Белоруссия и Ярославская область будут сотрудничать с 2026 года

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Представители Белоруссии и Ярославской области на бизнес-форуме в Минске подписали программу развития сотрудничества на 2026-2027 годы, передает агентство Белта.
С белорусской стороны ответственными за исполнение программы назначены министерство промышленности и посольство Белоруссии в РФ, с российской - отдел международных связей правительства Ярославской области. Подписи под документом поставили замминистра промышленности Белоруссии Леонид Рыжковский и первый зампред правительства российского региона Денис Хохряков.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия может упростить перечисление алиментов жителям Беларуси
19 ноября, 15:49
"Высоко ценим сложившиеся между нами отношения и за короткое время нацелены максимально оперативно отработать все возможные варианты дополнительного сотрудничества, которое сегодня неоднократно обсуждалось. Есть к чему стремиться", - заявил Рыжковский.
В свою очередь Хохряков напомнил, что товарооборот Белоруссии с Ярославской областью растет и уже достиг 300 миллионов долларов. "Поставлена задача его приумножить", - отметил он.
По его словам, стороны договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству, белорусских представителей которой ожидают в регионе в феврале 2026 года.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Более 63 тысяч россиян и белорусов оформили союзное ОСАГО
19 ноября, 14:09
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияЯрославская областьМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала