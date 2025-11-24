Белоруссия и Ярославская область подписали программу сотрудничества

МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Представители Белоруссии и Ярославской области на бизнес-форуме в Минске подписали программу развития сотрудничества на 2026-2027 годы, передает агентство Белта.

С белорусской стороны ответственными за исполнение программы назначены министерство промышленности и посольство Белоруссии в РФ, с российской - отдел международных связей правительства Ярославской области. Подписи под документом поставили замминистра промышленности Белоруссии Леонид Рыжковский и первый зампред правительства российского региона Денис Хохряков.

"Высоко ценим сложившиеся между нами отношения и за короткое время нацелены максимально оперативно отработать все возможные варианты дополнительного сотрудничества, которое сегодня неоднократно обсуждалось. Есть к чему стремиться", - заявил Рыжковский.

В свою очередь Хохряков напомнил, что товарооборот Белоруссии с Ярославской областью растет и уже достиг 300 миллионов долларов. "Поставлена задача его приумножить", - отметил он.