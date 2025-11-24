Рейтинг@Mail.ru
РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sobaki-2057028076.html
РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак
РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак - РИА Новости, 24.11.2025
РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак
Список опасных пород собак не должен быть расширен, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ), отметив, что опасных пород не бывает,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T04:27:00+03:00
2025-11-24T04:27:00+03:00
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101947/50/1019475084_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_e185bc521dfae9389372ceaea37d984e.jpg
https://ria.ru/20251105/rkf-2052873414.html
https://ria.ru/20250228/rkf-2002101089.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101947/50/1019475084_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_ec2ca6e1a897c49551e23be2ef0b44cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российская кинологическая федерация (ркф), госдума рф
Россия, Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Госдума РФ
РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак

РКФ: список опасных пород собак не должен быть расширен

© Flickr / Richard Masoner / CycleliciousПитбуль
Питбуль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Flickr / Richard Masoner / Cyclelicious
Питбуль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Список опасных пород собак не должен быть расширен, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ), отметив, что опасных пород не бывает, бывают отдельные агрессивные особи.
Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов заявил, что в России обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак.
Йоркширский терьер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных
5 ноября, 03:53
"Подход к формированию нового списка вызывает сомнения. Существующий на сегодня перечень из 10 пород и 2 групп гибридов был предложен Российской кинологической федерацией и обоснован четким принципом: в него вошли те породы собак, с которыми никогда не велась селекция на лояльность к человеку и которые запрещены к разведению во всех цивилизованных кинологических системах мира", - рассказали в РКФ.
Там добавили, что включить в соответствующий список хаски и овчарку представляется странным, так как первая порода веками работала бок о бок с человеком в тяжелых условиях севера, а вторая - активно используется на службе и в качестве собак-поводырей.
"Мы убеждены, что решать вопросы ответственного владения нужно комплексно, а не через точечные запреты", - заключили в Российской кинологической федерации.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки
28 февраля, 06:53
 
РоссияРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала