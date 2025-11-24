РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак

https://ria.ru/20251124/sobaki-2057028076.html
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Список опасных пород собак не должен быть расширен, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ), отметив, что опасных пород не бывает, бывают отдельные агрессивные особи.
Ранее депутат Госдумы
Александр Спиридонов заявил, что в России
обсуждают возможность расширения списка потенциально опасных пород собак.
"Подход к формированию нового списка вызывает сомнения. Существующий на сегодня перечень из 10 пород и 2 групп гибридов был предложен Российской кинологической федерацией и обоснован четким принципом: в него вошли те породы собак, с которыми никогда не велась селекция на лояльность к человеку и которые запрещены к разведению во всех цивилизованных кинологических системах мира", - рассказали в РКФ.
Там добавили, что включить в соответствующий список хаски и овчарку представляется странным, так как первая порода веками работала бок о бок с человеком в тяжелых условиях севера, а вторая - активно используется на службе и в качестве собак-поводырей.
"Мы убеждены, что решать вопросы ответственного владения нужно комплексно, а не через точечные запреты", - заключили в Российской кинологической федерации.