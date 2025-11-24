Рейтинг@Mail.ru
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 24.11.2025 (обновлено: 10:06 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/snsd-2057017230.html
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир - РИА Новости, 24.11.2025
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир
Лидирующий на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) кандидат партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:43:00+03:00
2025-11-24T10:06:00+03:00
в мире
республика сербская
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057045165_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_09d8f0a4b81dacb5b1d7be8a1227a4cd.jpg
https://ria.ru/20251124/vybory-2057015193.html
https://ria.ru/20251123/karan-2056997926.html
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057045165_0:0:2552:1913_1920x0_80_0_0_4b81d27b1ceca90b2c7b7745d046b96b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир

Лидер на выборах главы РС БиГ Каран заявил о выборе против узурпаторов и за мир

© AP Photo / Milivoje PavicicСиниша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Milivoje Pavicic
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская БиГ), 24 ноя – РИА Новости. Лидирующий на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) кандидат партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран заявил, что боснийские сербы сделали выбор против иностранных узурпаторов власти, за мир и стабильность РС БиГ.
Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.
Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Союз независимых социал-демократов Милорад Додик голосует на избирательном участке в Лакташи, к северо-западу от Сараево, Босния - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Додик провозгласил победу кандидата правящей партии на выборах главы РС БиГ
00:16
"Сербский народ и Республика Сербская могут вынести все, но унижение со стороны иностранцев, которые думают, что могут сломить их волю, никогда не терпели. Сербский народ сейчас дал решительный ответ – "нет" любому иностранцу, любому узурпатору, который хочет узурпировать волю сербского народа и право решать свою судьбу. Сербский народ и наши граждане послали еще один важный сигнал – мир и стабильность – наш приоритет", - сказал Каран на брифинге в избирательном штабе политсилы.
По данным членов избирательных комиссий от правящей партии, по итогам подсчета данных с 95,61% участков кандидат СНСД Синиша Каран получил 208 988 голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 200 558 голосов.
Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, избирательные участки в центре столицы РС БиГ Баня-Луке закрылись ровно в 19.00 по местному времени (21.00 мск). В момент закрытия участков перед ними не было очередей и большого скопления голосующих. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 35,78, первые результаты огласят в 23.00 (01.00 мск).
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС).
Остальные четверо кандидатов: Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах президента в Сараево - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Правящая в РС БиГ партия заявила, что ее кандидат побеждает на выборах
Вчера, 22:00
 
В миреРеспублика СербскаяМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала