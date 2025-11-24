Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево

© AP Photo / Milivoje Pavicic Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево

Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская БиГ), 24 ноя – РИА Новости. Лидирующий на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) кандидат партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Синиша Каран заявил, что боснийские сербы сделали выбор против иностранных узурпаторов власти, за мир и стабильность РС БиГ.

Лидер правящей в Республике Сербской СНСД Милорад Додик в ночь на понедельник провозгласил победу партийного кандидата Синиши Карана на досрочных выборах президента РС БиГ.

"Сербский народ и Республика Сербская могут вынести все, но унижение со стороны иностранцев, которые думают, что могут сломить их волю, никогда не терпели. Сербский народ сейчас дал решительный ответ – "нет" любому иностранцу, любому узурпатору, который хочет узурпировать волю сербского народа и право решать свою судьбу. Сербский народ и наши граждане послали еще один важный сигнал – мир и стабильность – наш приоритет", - сказал Каран на брифинге в избирательном штабе политсилы.

По данным членов избирательных комиссий от правящей партии, по итогам подсчета данных с 95,61% участков кандидат СНСД Синиша Каран получил 208 988 голосов, а кандидат Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша – 200 558 голосов.

Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, избирательные участки в центре столицы РС БиГ Баня-Луке закрылись ровно в 19.00 по местному времени (21.00 мск). В момент закрытия участков перед ними не было очередей и большого скопления голосующих. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 35,78, первые результаты огласят в 23.00 (01.00 мск).

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС).