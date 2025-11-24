Рейтинг@Mail.ru
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
14:05 24.11.2025
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону - РИА Новости, 24.11.2025
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с секретарем украинского СНБО Рустемом Умеровым на прошлой...
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону

Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план США по Украине по телефону

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с секретарем украинского СНБО Рустемом Умеровым на прошлой неделе зачитывали Владимиру Зеленскому по телефону предлагаемый Вашингтоном план по Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее портал отмечал, что Уиткофф и Умеров достигли некоторого понимания в ходе переговоров о плане по урегулированию на Украине.
"Зеленский неделю назад слушал по громкой связи, когда... Уиткофф и... Кушнер читали... пункты плана по завершению войны на Украине", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, идея позвонить Зеленскому принадлежала Умерову. Однако, по словам украинского чиновника, обсудить план по телефону не представлялось возможным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
