https://ria.ru/20251124/smi-2057121107.html
Европа пытается придумать встречное предложение плану США, пишет FT
Европа пытается придумать встречное предложение плану США, пишет FT - РИА Новости, 24.11.2025
Европа пытается придумать встречное предложение плану США, пишет FT
Европа пытается придумать встречное предложение плану США по Украине, пишет газета Financial Times cо ссылкой на европейского дипломата. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T13:00:00+03:00
2025-11-24T13:00:00+03:00
2025-11-24T13:00:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
марк рютте
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251124/plan-2057072391.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, марк рютте, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО
Европа пытается придумать встречное предложение плану США, пишет FT
FT: Европа пытается придумать встречное предложение плану США по Украине
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Европа пытается придумать встречное предложение плану США по Украине, пишет газета Financial Times
cо ссылкой на европейского дипломата.
"Мы пытаемся придумать что-то, что подойдет в качестве встречного предложения", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
По данным издания, европейские дипломаты ожидают дальнейших встреч на следующей неделе по этому вопросу между Францией
, ФРГ
и Великобританией
. Как отмечается, участие могут принять генсек НАТО Марк Рютте
, а также лидеры Польши
и Финляндии
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.