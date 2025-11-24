https://ria.ru/20251124/sk-2057197094.html
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК - РИА Новости, 24.11.2025
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК
Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца вечером 21 ноября совершил поджог на Рижском направлении МЖД, его обвиняют в совершении теракта, сообщили... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца вечером 21 ноября совершил поджог на Рижском направлении МЖД, его обвиняют в совершении теракта, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ
(террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 21 ноября 14-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного в мессенджере, поджег объекты транспортной инфраструктуры на Рижском направлении МЖД. Правоохранители задержали подростка, он арестован.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания подростка, а также обстоятельства его вовлечения в преступную деятельность.
"Следственный комитет России обращает особое внимание на тот факт, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры относятся к категории особо тяжких преступлений и караются наказанием вплоть до пожизненного заключения. Важно помнить молодым людям, что недопустимо поддаваться на провокационные призывы незнакомых лиц в социальных сетях и мессенджерах, поскольку подобные действия могут привести к серьёзным правовым последствиям", - отметили в ведомстве.