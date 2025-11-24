В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца вечером 21 ноября совершил поджог на Рижском направлении МЖД, его обвиняют в совершении теракта, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 21 ноября 14-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного в мессенджере, поджег объекты транспортной инфраструктуры на Рижском направлении МЖД. Правоохранители задержали подростка, он арестован.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания подростка, а также обстоятельства его вовлечения в преступную деятельность.