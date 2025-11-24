Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 24.11.2025 (обновлено: 17:08 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/sk-2057197094.html
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК - РИА Новости, 24.11.2025
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК
Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца вечером 21 ноября совершил поджог на Рижском направлении МЖД, его обвиняют в совершении теракта, сообщили... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:52:00+03:00
2025-11-24T17:08:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057200655_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_2895f74a3ae2dab9988c1acc25f5e275.jpg
https://ria.ru/20251122/kriminal-2056797531.html
https://ria.ru/20251114/podzhog-2054878846.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057200655_22:0:747:544_1920x0_80_0_0_5947ef5981dadd623fbb63e096225c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье подросток по указанию незнакомца совершил поджог, сообщил СК

СК: подросток по указанию незнакомца совершил поджог и обвиняется в терроризме

© Следком/TelegramЧетырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца совершил поджог на Рижском направлении МЖД
Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца совершил поджог на Рижском направлении МЖД - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Следком/Telegram
Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца совершил поджог на Рижском направлении МЖД
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток по указанию незнакомца вечером 21 ноября совершил поджог на Рижском направлении МЖД, его обвиняют в совершении теракта, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Последствия пожара на Донецкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке
22 ноября, 14:36
По данным следствия, вечером 21 ноября 14-летний обвиняемый, действуя по указанию неизвестного в мессенджере, поджег объекты транспортной инфраструктуры на Рижском направлении МЖД. Правоохранители задержали подростка, он арестован.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, условия жизни и воспитания подростка, а также обстоятельства его вовлечения в преступную деятельность.
"Следственный комитет России обращает особое внимание на тот факт, что террористические преступления на объектах транспортной инфраструктуры относятся к категории особо тяжких преступлений и караются наказанием вплоть до пожизненного заключения. Важно помнить молодым людям, что недопустимо поддаваться на провокационные призывы незнакомых лиц в социальных сетях и мессенджерах, поскольку подобные действия могут привести к серьёзным правовым последствиям", - отметили в ведомстве.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Москве задержали подростка, совершившего поджог кинотеатра
14 ноября, 00:02
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала