В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Подросток упал с четвертого этажа недостроя в Ялте на южном берегу Крыма и выжил, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.

"Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина, 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", - говорится в сообщении.

Подросток находится в реанимации, у него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. "Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

По факту травмирования 14-летнего юноши идет проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию. Оценку также дадут обстановке в семье и воспитательному процессу.