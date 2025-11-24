Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил - РИА Новости, 24.11.2025
16:38 24.11.2025
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил
Подросток упал с четвертого этажа недостроя в Ялте на южном берегу Крыма и выжил, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2025
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил

СК: в Крыму школьник упал с четвертого этажа недостроя и находится в реанимации

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Подросток упал с четвертого этажа недостроя в Ялте на южном берегу Крыма и выжил, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина, 13А города Ялты зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", - говорится в сообщении.
Подросток находится в реанимации, у него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. "Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
По факту травмирования 14-летнего юноши идет проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию. Оценку также дадут обстановке в семье и воспитательному процессу.
Проверка также начата прокуратурой республики. По данным надзорного ведомства, семья мальчика на профилактических учетах не состоит.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Не было живого места". Что учинил подросток с инвалидом в Карелии
23 ноября, 08:00
 
