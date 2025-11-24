https://ria.ru/20251124/sk-2057190621.html
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил - РИА Новости, 24.11.2025
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил
Подросток упал с четвертого этажа недостроя в Ялте на южном берегу Крыма и выжил, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:38:00+03:00
2025-11-24T16:38:00+03:00
2025-11-24T16:38:00+03:00
происшествия
республика крым
ялта
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
https://ria.ru/20251123/kriminal-2056399396.html
республика крым
ялта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, ялта, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Ялта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму подросток упал с четвертого этажа и выжил
СК: в Крыму школьник упал с четвертого этажа недостроя и находится в реанимации
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Подросток упал с четвертого этажа недостроя в Ялте на южном берегу Крыма и выжил, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Установлено, что школьник в районе заброшенного строения по улице Мухина, 13А города Ялты
зацепился носком ноги за ступеньку, после чего упал с четвертого этажа на цокольный этаж", - говорится в сообщении.
Подросток находится в реанимации, у него диагностирован перелом ноги, челюсти, шок первой степени. "Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
По факту травмирования 14-летнего юноши идет проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию. Оценку также дадут обстановке в семье и воспитательному процессу.
Проверка также начата прокуратурой республики. По данным надзорного ведомства, семья мальчика на профилактических учетах не состоит.