Под Владимиром пять жителей умерли после употребления технической жидкости
Пять жителей Владимирской области умерли после употребления технической жидкости на основе спирта, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:13:00+03:00
2025-11-24T15:13:00+03:00
2025-11-24T15:44:00+03:00
происшествия
ковров
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ковров
владимирская область
россия
Под Владимиром пять жителей умерли после употребления технической жидкости
