Под Владимиром пять жителей умерли после употребления технической жидкости
15:13 24.11.2025 (обновлено: 15:44 24.11.2025)
Под Владимиром пять жителей умерли после употребления технической жидкости
Пять жителей Владимирской области умерли после употребления технической жидкости на основе спирта, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
ковров
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ковров, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ковров, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramОцепленный жилой дом, где были изъяты канистры с технической жидкостью, от которой пятеро местных жителей скончались в городе Коврове Владимирской области
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
Оцепленный жилой дом, где были изъяты канистры с технической жидкостью, от которой пятеро местных жителей скончались в городе Коврове Владимирской области
РЯЗАНЬ, 24 ноя — РИА Новости. Пять жителей Владимирской области умерли после употребления технической жидкости на основе спирта, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале.
"Житель Коврова принес с места работы канистры с технической жидкостью на основе спирта, которую употреблял совместно со знакомыми. Двадцать второго ноября после употребления <...> пятеро мужчин, включая молодого человека, приискавшего ее, скончались, в том числе в реанимационном отделении городской больницы", — говорится в посте.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли канистры и другие предметы и назначили судебные экспертизы.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Мужчина с похмелья - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Врач раскрыл способ выжить при отравлении алкоголем
26 сентября, 17:48
 
ПроисшествияКовровВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
