В Пятигорске будут судить подростков, обвиняемых в убийстве

По словам женщины, Егор звонил ей и было слышно, как он умолял хулиганов его не убивать. Услышав в ответ мужской и женский смех, она бросилась в парк, где нашла сына – голова и лицо были в крови, нос сломан, а рядом с телом лежала окровавленная деревянная палка. За несколько дней до трагедии семья Черемысловых похоронила погибшего на СВО старшего сына Захара. Всего в семье было четверо детей, остались младшие брат и сестра.