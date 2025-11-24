В Пятигорске будут судить подростков, обвиняемых в убийстве

ПЯТИГОРСК, 24 ноя – РИА Новости. Подростки, обвиняемые в убийстве молодого человека в Пятигорске, предстанут перед судом, сообщил Telegram-канал СК РФ.
Следствие установило, что вечером 17 марта в пятигорском парке Кирова компания подростков познакомилась с 20-летним незнакомцем. Заподозрив, что он может представлять опасность для одной из девочек в их компании, 12-летний подросток предложил его избить. Он же первым распылил мужчине в лицо газовый баллончик. После этого его 17-летний знакомый начал наносить удары руками и ногами. В ходе завязавшейся драки 14-летний участник сдавил шею потерпевшего, доведя его до потери сознания, а 15-летний подросток нанёс лежащему без чувств мужчине ещё несколько ударов ногами. Молодой человек скончался на месте происшествия, причиной его смерти стала механическая асфиксия.
"Следственными органами СК России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего местного жителя. Троим подросткам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и пп. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Фигуранты заключены под стражу. В ведомстве отметили, что 12-летний подросток, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
В марте СУСК Ставрополья сообщало о задержании 14-летнего подростка из Пятигорска, подозреваемого в убийстве мужчины в городском парке. Мать погибшего Егора Черемыслова записала обращение к общественности и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Глава СК взял расследование на личный контроль.
По словам женщины, Егор звонил ей и было слышно, как он умолял хулиганов его не убивать. Услышав в ответ мужской и женский смех, она бросилась в парк, где нашла сына – голова и лицо были в крови, нос сломан, а рядом с телом лежала окровавленная деревянная палка. За несколько дней до трагедии семья Черемысловых похоронила погибшего на СВО старшего сына Захара. Всего в семье было четверо детей, остались младшие брат и сестра.