https://ria.ru/20251124/sidoropulo-2057074918.html
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение - РИА Новости, 24.11.2025
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:54:00+03:00
2025-11-24T10:54:00+03:00
2025-11-24T10:54:00+03:00
краснодарский край
краснодар
москва
lamborghini
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967260808_0:127:684:512_1920x0_80_0_0_b71fe2288ed04827eaf78211b0b3fd3e.jpg
https://ria.ru/20251124/delo-2057032097.html
https://ria.ru/20251123/pokupatel-2056885257.html
краснодарский край
краснодар
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967260808_0:8:684:521_1920x0_80_0_0_1a626a98c631e106a3a71d0d1e075087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, краснодар, москва, lamborghini
Краснодарский край, Краснодар, Москва, Lamborghini
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
Представитель Сидоропуло попросил заключить мировое соглашение о банкротстве
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании должника банкротом, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
"У нас ходатайство об утверждении мирового соглашения, о котором заявление подавалось", - сказал на заседании представитель должника.
Представитель налогового органа был не против. "Да, поддерживаем заявление", - сказал он.
Суд объявил перерыв по делу.
Налоговая инспекция №4 по Краснодару
ранее попросила арбитражный суд признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло из-за его задолженности в размере более 7,8 миллиона рублей, из которых свыше 5,2 миллиона – основной долг.
Суд в Москве
в октябре по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей.
Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали.
С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamb
orghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.