Рейтинг@Mail.ru
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/sidoropulo-2057074918.html
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение - РИА Новости, 24.11.2025
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение
Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:54:00+03:00
2025-11-24T10:54:00+03:00
краснодарский край
краснодар
москва
lamborghini
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967260808_0:127:684:512_1920x0_80_0_0_b71fe2288ed04827eaf78211b0b3fd3e.jpg
https://ria.ru/20251124/delo-2057032097.html
https://ria.ru/20251123/pokupatel-2056885257.html
краснодарский край
краснодар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967260808_0:8:684:521_1920x0_80_0_0_1a626a98c631e106a3a71d0d1e075087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, краснодар, москва, lamborghini
Краснодарский край, Краснодар, Москва, Lamborghini
Представитель блогера Сидоропуло попросил утвердить мировое соглашение

Представитель Сидоропуло попросил заключить мировое соглашение о банкротстве

© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсетиАндрей Сидоропуло
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : страница Андрея Сидоропуло в соцсети
Андрей Сидоропуло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Представитель блогера Андрея Сидоропуло, осужденного за мошенничество, заявил ходатайство об утверждении мирового соглашения на слушании по делу о признании должника банкротом, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
"У нас ходатайство об утверждении мирового соглашения, о котором заявление подавалось", - сказал на заседании представитель должника.
Алексей Артюхин в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прокуратура попросила перенести дело экс-главы Шатуры в другой город
06:00
Представитель налогового органа был не против. "Да, поддерживаем заявление", - сказал он.
Суд объявил перерыв по делу.
Налоговая инспекция №4 по Краснодару ранее попросила арбитражный суд признать банкротом блогера Андрея Сидоропуло из-за его задолженности в размере более 7,8 миллиона рублей, из которых свыше 5,2 миллиона – основной долг.
Суд в Москве в октябре по обвинению в мошенничестве и отмывании денег приговорил Сидоропуло к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, удовлетворил гражданские иски (общий ущерб 40 потерпевших, по данным следствия, превысил 8,3 миллиона рублей), а также взыскал в доход государства полученные в результате преступления более 22 миллионов рублей.
Как установил суд, уроженец Кубани вместе с сообщниками, действуя в составе организованной группы, разместили в интернете платный курс обучения под названием "Авторское обучение арбитражу и трафику от Андрея Сидоропуло". Они обещали клиентам гарантированный результат и быстрое достижение материального благополучия после похождения курса, однако взятые на себя обязательства выполнять не собирались, а деньги похищали.
С целью легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, Сидоропуло приобрел люксовый автомобиль марки Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей. Как стало известно в ходе одного из заседаний, спорткар он оформил на бабушку.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
С покупателей машин Блиновских требуют вернуть восемь миллионов рублей
Вчера, 07:21
 
Краснодарский крайКраснодарМоскваLamborghini
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала