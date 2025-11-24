Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году

ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ, сообщил МИД конфедерации.
"Федеральный советник хочет поговорить с россиянами и намерен сделать всё возможное, чтобы посетить Москву", - отмечает СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в сентябре заявил, что Россия призвала швейцарское председательство в 2026 году начать процесс возвращения ОБСЕ к её предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества.
