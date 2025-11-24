Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/shveytsariya-2057026848.html
Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году
Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году - РИА Новости, 24.11.2025
Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году
Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ, сообщил МИД конфедерации. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T03:51:00+03:00
2025-11-24T03:51:00+03:00
в мире
швейцария
москва
россия
сергей лавров
александр лукашевич
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891842161_0:146:2823:1734_1920x0_80_0_0_207b92c5fb4c5e0258ce7f81c7df7adc.jpg
https://ria.ru/20251123/es-2056967293.html
https://ria.ru/20251030/shveytsariya-2051708579.html
швейцария
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891842161_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_927501a80fee6503e73d304073b3c176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, москва, россия, сергей лавров, александр лукашевич, обсе, оон
В мире, Швейцария, Москва, Россия, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Глава МИД Швейцарии намерен посетить Москву в следующем году

Глава МИД Швейцарии Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлажки России и Швейцарии
Флажки России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флажки России и Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ, сообщил МИД конфедерации.
"Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году", — цитирует издание Temps главу отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо.
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Швейцария не участвует в дискуссиях по существу на встрече по Украине
Вчера, 17:51
Согласно изданию, "приоритетом" Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. О намерении совершить эту поездку было сообщено 57 государствам-членам на встрече министров в Вене в конце сентября.
"Федеральный советник хочет поговорить с россиянами и намерен сделать всё возможное, чтобы посетить Москву", - отмечает СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в сентябре заявил, что Россия призвала швейцарское председательство в 2026 году начать процесс возвращения ОБСЕ к её предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества.
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Швейцария применит меры из 18-го пакета санкций ЕС против России
30 октября, 09:09
 
В миреШвейцарияМоскваРоссияСергей ЛавровАлександр ЛукашевичОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала