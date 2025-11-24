МИД Швеции сделал провокационное заявление о России

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила о непризнании своей страной новых регионов России, ее слова передает The Guardian.
"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что для достижения справедливого и прочного мира нельзя менять границы силой", — заявила она.
По словам Стенергард, Швеция не признает Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области российскими территориями.
План США по урегулированию и позиция России
Документ включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Кроме того, инициатива предусматривает отмену американских санкций против Москвы, объявление русского языка государственным и признание официального статуса УПЦ на Украине.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.