Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры - РИА Новости, 24.11.2025
Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
Тринадцатилетней школьнице в Кировской области, сломавшей руку на уроке физкультуры, по решению суда выплатили 100 тысяч рублей компенсации, сообщила... РИА Новости, 24.11.2025
Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
Школьнице в Кировской области за травму на физкультуре выплатили 100 тыс руб
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетней школьнице в Кировской области, сломавшей руку на уроке физкультуры, по решению суда выплатили 100 тысяч рублей компенсации, сообщила прокуратура региона.
Ведомством установлено, что в апреле 2025 года подросток получила травму в виде переломов локтевой и лучевой костей руки в спортивном зале школы.
"При этом контроль со стороны преподавателя физкультуры за поведением детей и правильным выполнением упражнений должным образом организован не был. По материалам прокуратуры должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ
(нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций)", - говорится в сообщении.
Действуя в интересах девочки, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения компенсации морального вреда.
"Решением суда исковые требования надзорного ведомства признаны законными. В пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскана компенсация в сумме 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено, компенсация выплачена", - добавляет прокуратура.