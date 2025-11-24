Рейтинг@Mail.ru
Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры - РИА Новости, 24.11.2025
10:50 24.11.2025
Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры
происшествия
кировская область
россия
кировская область
россия
происшествия, кировская область, россия
Происшествия, Кировская область, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетней школьнице в Кировской области, сломавшей руку на уроке физкультуры, по решению суда выплатили 100 тысяч рублей компенсации, сообщила прокуратура региона.
Ведомством установлено, что в апреле 2025 года подросток получила травму в виде переломов локтевой и лучевой костей руки в спортивном зале школы.
"При этом контроль со стороны преподавателя физкультуры за поведением детей и правильным выполнением упражнений должным образом организован не был. По материалам прокуратуры должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций)", - говорится в сообщении.
Действуя в интересах девочки, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения компенсации морального вреда.
"Решением суда исковые требования надзорного ведомства признаны законными. В пользу несовершеннолетней пострадавшей взыскана компенсация в сумме 100 тысяч рублей. Решение суда исполнено, компенсация выплачена", - добавляет прокуратура.
