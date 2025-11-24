Школьнице выплатили сто тысяч рублей за травму на уроке физкультуры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Тринадцатилетней школьнице в Кировской области, сломавшей руку на уроке физкультуры, по решению суда выплатили 100 тысяч рублей компенсации, сообщила прокуратура региона.

Ведомством установлено, что в апреле 2025 года подросток получила травму в виде переломов локтевой и лучевой костей руки в спортивном зале школы.

"При этом контроль со стороны преподавателя физкультуры за поведением детей и правильным выполнением упражнений должным образом организован не был. По материалам прокуратуры должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций)", - говорится в сообщении.

Действуя в интересах девочки, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения компенсации морального вреда.