Ростовские школьники узнают, как устроены нейросети
Ростовская область
Ростовская область
 
17:16 24.11.2025
Ростовские школьники узнают, как устроены нейросети
Ростовские школьники узнают, как устроены нейросети - РИА Новости, 24.11.2025
Ростовские школьники узнают, как устроены нейросети
Новый урок в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" по теме "Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность" стартовал в... РИА Новости, 24.11.2025
общество, россия, ростовская область, яндекс
Ростовская область , Общество, Россия, Ростовская область, Яндекс

Ростовские школьники узнают, как устроены нейросети

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Новый урок в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" по теме "Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность" стартовал в понедельник в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"На занятиях, подготовленных экспертами "Яндекс", учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно - текстом, изображениями и звуком", - говорится в сообщении.
Особое внимание разработчики урока уделили безопасности: школьникам расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз. Также школьников научат определять "галлюцинации" нейросетей - случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ.
"Интерес к искусственному интеллекту растет, и важно, чтобы вместе с этим росла культура ответственного использования технологий. Поддерживая такие инициативы, как "Урок цифры", мы формируем у подрастающего поколения устойчивые навыки цифровой гигиены и критического мышления - основу цифровой безопасности каждого человека", - отметила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры РФ Татьяна Трубникова.
Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей. Задания делятся на три уровня сложности. Участвовать можно в школе или дома. По итогам прохождения урока участники получат сертификаты. Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи, и к финалу становятся "умнее".
"Образовательный проект "Урок цифры" популярен у донских школьников. Только за прошлый учебный год в Ростовской области тренажеры в рамках "Урока цифры" были пройдены более 460 тысяч раз. А за первые два месяца текущего учебного года - 70 тысяч прохождений", - прокомментировал министр цифрового развития, ИТ и связи региона Алексей Копытов.
Проект "Урок цифры" реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство".
 
