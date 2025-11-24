Рейтинг@Mail.ru
13:08 24.11.2025 (обновлено: 14:35 24.11.2025)
В Шереметьево ввели ограничения
Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/aeroport-2057118971.html
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту "Домодедово" ввели временные ограничения
