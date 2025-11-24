https://ria.ru/20251124/sheremetevo-2057132277.html
В Шереметьево сняли ограничения
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.11.2025
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
2025
