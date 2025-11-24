Умерла актриса Валентина Шарыкина

Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962-м ее приняли в труппу Театра сатиры.
На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание (2004), "Истребители" (2013).
Московский академический Театр сатиры. Сцена из спектакля по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийцы". Режиссер — Валентин Плучек. В ролях — народная артистка РСФСР Ольга Аросева (слева) и заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина.
Московский академический Театр сатиры. Сцена из спектакля по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийцы". Режиссер — Валентин Плучек. В ролях — народная артистка РСФСР Ольга Аросева (справа), заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина (в центре), артист Роман Ткачук.
