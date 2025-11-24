Умерла актриса Валентина Шарыкина

Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962-м ее приняли в труппу Театра сатиры.

На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание (2004), "Истребители" (2013).