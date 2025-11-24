Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Валентина Шарыкина
Культура
 
11:27 24.11.2025 (обновлено: 15:44 24.11.2025)
Умерла актриса Валентина Шарыкина
Умерла актриса Валентина Шарыкина
Российская актриса Валентина Шарыкина умерла в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Театра сатиры в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2025
Культура, Россия, Театр сатиры (Москва)
Умерла актриса Валентина Шарыкина

Актриса Валентина Шарыкина умерла в возрасте 85 лет

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВалентина Шарыкина
Валентина Шарыкина. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российская актриса Валентина Шарыкина умерла в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Театра сатиры в Telegram-канале.
"Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина", — говорится в посте.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВалентина Шарыкина
Валентина Шарыкина
Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962-м ее приняли в труппу Театра сатиры.
На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание (2004), "Истребители" (2013).
Московский академический Театр сатиры. Сцена из спектакля по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийцы". Режиссер — Валентин Плучек. В ролях — народная артистка РСФСР Ольга Аросева (слева) и заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина.

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина (справа) в спектакле по пьесе Николая Эрдмана Самоубийцы

Московский академический Театр сатиры. Сцена из спектакля по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийцы". Режиссер — Валентин Плучек. В ролях — народная артистка РСФСР Ольга Аросева (слева) и заслуженная артистка РСФСР Валентина Шарыкина.

