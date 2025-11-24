Рейтинг@Mail.ru
Защита обжалует приговор родственнику Шакро Молодого
14:54 24.11.2025
Защита обжалует приговор родственнику Шакро Молодого
Защита обжалует приговор родственнику Шакро Молодого - РИА Новости, 24.11.2025
Защита обжалует приговор родственнику Шакро Молодого
Защита обжалует 7-летний приговор родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталику Калашову по делу о покушении на убийство,... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
испания
россия
москва
происшествия, испания, россия, москва
Происшествия, Испания, Россия, Москва
Защита обжалует приговор родственнику Шакро Молодого

Защита обжалует приговор родственнику Шакро Молодого по делу о покушении

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВиталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Виталий Калашов в Мещанском районном суде города Москвы . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Защита обжалует 7-летний приговор родственнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Виталику Калашову по делу о покушении на убийство, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.
Александр Дрыманов - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Экс-глава столичного СК досрочно вышел из колонии
2 сентября, 19:56
Сегодня Мещанский суд Москвы приговорил Калашова к 7 годам колонии строгого режима. Обвиняемый в ходе процесса заявлял, что с квалификацией своих действий не согласен, драка была обоюдной, убивать никто никого не собирался.
В январе об аресте 22-летнего Калашова сообщала столичная прокуратура. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что обвиняемый является дальним родственником криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Как пояснили РИА Новости родные подсудимого, он не является племянником Шакро, как сообщали некоторые СМИ, но действительно приходится ему дальним родственником.
По данным следствия, ночью 30 декабря 2024 года Виталик Калашов зашел в магазин на Неглинной улице, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу и продолжили там выяснять отношения, в ходе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован.
После преступления обвиняемый скрылся, выбросил свой мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, а также неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе, заявляли в столичной прокуратуре.
Захарий Калашов (Шакро Молодой) - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Расследование о подкупе Шакро Молодым испанских судей закрыли, сообщили СМИ
7 февраля 2022, 15:36
Усть-Лабинский районный суд Кубани весной 2024 года по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова.
В июне 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к так называемой "русской мафии". Всего были задержаны около 30 человек в Барселоне, Аликанте и Малаге. Калашову удалось скрыться, его задержали в мае 2006 года в ОАЭ и экстрадировали в Испанию. В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения.
В 2014 году Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения по делу о вымогательстве. Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
Траурные венки у могилы криминального авторитета Аслана Усояна на Хованском кладбище - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана
27 марта, 23:12
 
ПроисшествияИспанияРоссияМосква
 
 
