Около 330 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили в 2025 году около 330 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году привели в порядок около 330 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что модернизация вентиляционных шах проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств.

"Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - пояснил Бирюков.