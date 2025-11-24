Рейтинг@Mail.ru
Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 24.11.2025 (обновлено: 21:34 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/shahlar-2057241036.html
Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе
Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе - РИА Новости, 24.11.2025
Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП),... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:25:00+03:00
2025-11-24T21:34:00+03:00
экономика
россия
краснодарский край
генеральная прокуратура рф
туапсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250908/sud-2040518480.html
https://ria.ru/20251119/sud-2056152677.html
https://ria.ru/20251030/momotov-2051978250.html
https://ria.ru/20251121/sud-2056688921.html
россия
краснодарский край
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф, туапсе
Экономика, Россия, Краснодарский край, Генеральная прокуратура РФ, Туапсе
Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе

Суд в Краснодаре обратил в доход России связанные с Новрузовым Шахларом активы

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП), ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" и ряд активов, связанных с Новрузовым Шахларом Новруз оглы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи… между Басиным О.Е. и Новрузовым Шахларом Новруз оглы в отношении 100% долей в уставном капитале общества "ТМКП". Признать недействительной и ничтожной сделку - договор подписки на акцию между Новрузовым Шахларом Новруз оглы и компании "Вониксель Лимитед" в отношении 100% долей в уставном капитале общества "ТМКП". Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "ТМКП", - объявила судья.
Суд - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На Кубани суд обязал передать государству незаконно приватизированные земли
8 сентября, 18:54
Аналогичным образом в доход РФ изымается и ООО "Предприятие ТМКП".
"Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи между Басиным О.Е. и Новрузовым Ш.Н. оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП". Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи между Слесаревой Н.Б. и Басиным О.Е. в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП"... Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП", - сказала судья.
Также в доход РФ обращены активы ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал" и объекты недвижимости, в том числе портовой инфраструктуры, ООО "Дар фрут". Решение суда подлежит немедленному исполнению, добавила судья.
Представитель Генпрокуратуры сообщал журналистам, что стоимость изымаемых активов оценивается примерно в 1 миллиард рублей.
Представители ответчиков единогласно просили суд отказать в заявленных Генпрокуратурой исковых требованиях.
Адвокат ООО "ТМКП" заявил в суде, что принадлежащий обществу земельный участок в Туапсе и расположенные на нем объекты недвижимости с момента приобретения были сданы в аренду ООО "Предприятие ТМКП". При этом, заявил он, с момента сдачи в аренду "ни одного рубля за пределы Российской Федерации не было выведено".
Суд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева
19 ноября, 23:28
Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в ходе слушания дела сказал, что оба предприятия - ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие ТМКП" - являются стратегическими обществами.
Он также указал, что в материалах дела присутствуют материалы "Росморречфлота" с 2015 года и материалы, предоставленные администрацией Морского порта Туапсе, до 2015 года. Общество "Темрюкский перевалочный комплекс ДИАН", по данным представителя ФАС, в 2024 году обладало портовой инфраструктурой.
"Мы полагаем, что на базе Темрюкского перевалочного комплекса (ДИАН - ред.) и на базе ООО "Дар фрут" ответчики собирались организовать аналогичную бизнес-модель, как и в Туапсе. ООО "Дар фрут" имеет в собственности объекты в Темрюке. Они будут также сдавать их в аренду. Мы видим по счетам, что идут оплаты за это имущество Темрюкскому перевалочному комплексу. Соответственно, они входят в единую бизнес-модель и также являются стратегическим обществом. Это также подтверждается тем, что по счетам перевалочного комплекса мы видели переводы за предоставление этому обществу проектной документации на организацию огромного зернового терминала, который они хотят создать в будущем", - сказал представитель ФАС в ходе заседания.
Он подчеркнул, что заявленные прокурором требования обусловлены защитой национальных интересов.
Генпрокуратура в сентябре обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании в доход РФ двух компаний - ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП) и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Соответчиками выступают Новрузов, которому принадлежит "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", Олег Басин и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания "Вониксель Лимитед" (Vonixel Limited BVI), которой принадлежит ТМКП.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова
30 октября, 23:26
Позднее суд приобщил к делу данные об объектах недвижимости, принадлежащих компании "Дар фрут", а также дополнительно привлек к делу Наталью Слесареву, Гюндуза Новруз оглы Новрузова, ООО "Дар фрут", ООО "Темрюкский перегрузочный комплекс ДИАН, ООО "ТМКП", и ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал".
Представитель Шахлара Новрузова ранее просила суд закрыть заседание от прессы. Генпрокуратура данное заявление не поддержала. Адвокат "Туапсинского морского коммерческого порта" (ТМКП) ранее в ходе слушания заявлял судье отвод. Суд оба ходатайства отклонил.
По данным Генпрокуратуры, мошеннические процессы начались в 1994 году в рыбоколхозе "Родина". В результате череды неправомерных сделок владельцем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" стал в 2014 году Шахлар Новрузов, а затем - компания "Вониксель Лимитед", зарегистрированная на Британских Виргинских островах, то есть иностранный инвестор из недружественного государства. В ходе заседаний Генпрокуратура также приобщила к материалам дела информацию ФНС и ФАС России о связях ответчиков.
В суде представитель ведомства сообщал ранее, что владельцы компании занимаются контрабандой пищевой продукции, в том числе из Турции и Азербайджана, которая затем реализуется на контролируемых ими же оптовых овощных базах и рынках в Краснодарском крае - принимают более 960 тонн грузов в год. Генеральный директор ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" заявлял журналистам, что прозвучавшие сообщения не соответствуют действительности, а торговля с Азербайджаном не ведется.
В качестве обеспечительных мер Арбитражный суд Краснодарского края ранее арестовал движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Новрузова и Басина.
При этом Новрузов, которому также принадлежит ресторан "Старый Баку" в Краснодаре, в сентябре был арестован решением Краснодарского краевого суда. Ему вменяется попытка хищения недвижимости на 919 миллионов рублей. Для этого, согласно данным постановления суда, он вместе с другими лицами по предварительному сговору представил в Прикубанский районный суд фальшивое свидетельство о заключении брака. Следователи УФСБ России по Краснодарскому возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Москве рассмотрят иск на миллиарды рублей к ставропольскому экс-чиновнику
21 ноября, 18:47
 
ЭкономикаРоссияКраснодарский крайГенеральная прокуратура РФТуапсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала