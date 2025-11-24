Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе

КРАСНОДАР, 24 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства активы ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП), ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" и ряд активов, связанных с Новрузовым Шахларом Новруз оглы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи… между Басиным О.Е. и Новрузовым Шахларом Новруз оглы в отношении 100% долей в уставном капитале общества "ТМКП". Признать недействительной и ничтожной сделку - договор подписки на акцию между Новрузовым Шахларом Новруз оглы и компании "Вониксель Лимитед" в отношении 100% долей в уставном капитале общества "ТМКП". Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "ТМКП", - объявила судья.

Аналогичным образом в доход РФ изымается и ООО "Предприятие ТМКП".

"Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи между Басиным О.Е. и Новрузовым Ш.Н. оглы в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП". Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи между Слесаревой Н.Б. и Басиным О.Е. в отношении 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП"... Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО "Предприятие ТМКП", - сказала судья.

Также в доход РФ обращены активы ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал" и объекты недвижимости, в том числе портовой инфраструктуры, ООО "Дар фрут". Решение суда подлежит немедленному исполнению, добавила судья.

Представитель Генпрокуратуры сообщал журналистам, что стоимость изымаемых активов оценивается примерно в 1 миллиард рублей.

Представители ответчиков единогласно просили суд отказать в заявленных Генпрокуратурой исковых требованиях.

Адвокат ООО "ТМКП" заявил в суде, что принадлежащий обществу земельный участок в Туапсе и расположенные на нем объекты недвижимости с момента приобретения были сданы в аренду ООО "Предприятие ТМКП". При этом, заявил он, с момента сдачи в аренду "ни одного рубля за пределы Российской Федерации не было выведено".

Представитель Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) в ходе слушания дела сказал, что оба предприятия - ООО "ТМКП" и ООО "Предприятие ТМКП" - являются стратегическими обществами.

Он также указал, что в материалах дела присутствуют материалы " Росморречфлота " с 2015 года и материалы, предоставленные администрацией Морского порта Туапсе, до 2015 года. Общество "Темрюкский перевалочный комплекс ДИАН", по данным представителя ФАС, в 2024 году обладало портовой инфраструктурой.

"Мы полагаем, что на базе Темрюкского перевалочного комплекса (ДИАН - ред.) и на базе ООО "Дар фрут" ответчики собирались организовать аналогичную бизнес-модель, как и в Туапсе. ООО "Дар фрут" имеет в собственности объекты в Темрюке . Они будут также сдавать их в аренду. Мы видим по счетам, что идут оплаты за это имущество Темрюкскому перевалочному комплексу. Соответственно, они входят в единую бизнес-модель и также являются стратегическим обществом. Это также подтверждается тем, что по счетам перевалочного комплекса мы видели переводы за предоставление этому обществу проектной документации на организацию огромного зернового терминала, который они хотят создать в будущем", - сказал представитель ФАС в ходе заседания.

Он подчеркнул, что заявленные прокурором требования обусловлены защитой национальных интересов.

Генпрокуратура в сентябре обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании в доход РФ двух компаний - ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП) и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Соответчиками выступают Новрузов, которому принадлежит "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", Олег Басин и зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания "Вониксель Лимитед" (Vonixel Limited BVI), которой принадлежит ТМКП.

Позднее суд приобщил к делу данные об объектах недвижимости, принадлежащих компании "Дар фрут", а также дополнительно привлек к делу Наталью Слесареву, Гюндуза Новруз оглы Новрузова, ООО "Дар фрут", ООО "Темрюкский перегрузочный комплекс ДИАН, ООО "ТМКП", и ООО "Темрюкский морской перегрузочный терминал".

Представитель Шахлара Новрузова ранее просила суд закрыть заседание от прессы. Генпрокуратура данное заявление не поддержала. Адвокат "Туапсинского морского коммерческого порта" (ТМКП) ранее в ходе слушания заявлял судье отвод. Суд оба ходатайства отклонил.

По данным Генпрокуратуры, мошеннические процессы начались в 1994 году в рыбоколхозе "Родина". В результате череды неправомерных сделок владельцем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" стал в 2014 году Шахлар Новрузов, а затем - компания "Вониксель Лимитед", зарегистрированная на Британских Виргинских островах, то есть иностранный инвестор из недружественного государства. В ходе заседаний Генпрокуратура также приобщила к материалам дела информацию ФНС и ФАС России о связях ответчиков.

В суде представитель ведомства сообщал ранее, что владельцы компании занимаются контрабандой пищевой продукции, в том числе из Турции Азербайджана , которая затем реализуется на контролируемых ими же оптовых овощных базах и рынках в Краснодарском крае - принимают более 960 тонн грузов в год. Генеральный директор ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" заявлял журналистам, что прозвучавшие сообщения не соответствуют действительности, а торговля с Азербайджаном не ведется.

В качестве обеспечительных мер Арбитражный суд Краснодарского края ранее арестовал движимое и недвижимое имущество обеих фигурирующих компаний и обоих соответчиков - Новрузова и Басина.