Тверская область подвела итоги сезона водной навигации 2025 года

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В навигационном сезоне 2025 года число туристов, посетивших Тверскую область по воде, превысило 102 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, по итогам сезона зафиксированы высокие показатели посещения Верхневолжья круизными туристами. Общее количество судозаходов за весь сезон навигации составило 510, что на 15% выше, чем в прошлом году.

Развитие туризма стало одной из тем недавней встречи заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Виталия Королева.

"В Тверской области с 2017 года количество туристов, посетивших регион, выросло в два раза, в этом году мы перешагнем рубеж в 3 миллиона туристов. Мы уже решили задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по не менее чем 5% доле туризма в валовом региональном продукте. Наш регион занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации с показателем 7,7%", – отметил на встрече Королев.

Одно из перспективных направлений туристической сферы Верхневолжья – развитие водного туризма. В регионе продолжается работа по совершенствованию необходимой инфраструктуры для увеличения количества заходов круизных судов в порты. В частности, в этом году на основных сооружениях в порту "Завидово" и причале Речного вокзала города Твери были установлены спасательные посты безопасности, разработаны паспорта доступности для маломобильных групп населения, заключены контракты на охрану объектов со специализированными подразделениями. Также на причале в Твери полностью завершена работа по оснащению его техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности – это видеокамеры, металлодетектор, система контроля учёта доступа, установлено новое ограждение.

В этом навигационном сезоне наибольшее количество судозаходов зафиксировано в Калязине - 230, в Твери – 214. В Завидово причалили 63 теплохода, а в порт Весьегонска совершено 3 судозахода.

В столице Верхневолжья гости, прибывшие на круизных лайнерах, отправлялись на пешеходные и автобусные экскурсии. Самыми популярными местами для посещения стали Тверской Императорский дворец, Музей тверского быта, Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле". Среднее время стоянки судов в Твери занимало от 4 до 6 часов, поэтому туристы могли также посетить и загородные объекты: оленьи фермы и частные музеи, расположенные в Калининском округе. В случае более длительных стоянок лайнеров можно было совершить экскурсии в Старицу и Торжок.

В Калязине основной достопримечательностью стала колокольня Николаевского собора. Также гостям предлагалось посетить музей "Волгари", посвящённый речной тематике, улиточную ферму и интерактивные программы в комплексе "По сказочным тропам".