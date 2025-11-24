Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 24.11.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:17:00+03:00
2025-11-24T21:17:00+03:00
В Севастополе объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Вид на город Севастополь в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Тревогу объявили в 21.03 мск. В городе остановил работу наземный и морской общественный транспорт.
Заголовок открываемого материала