18:43 24.11.2025 (обновлено: 19:25 24.11.2025)
Американские сенаторы потребовали начать расследование в отношении Meta*
в мире
сша
джош хоули
ричард блюменталь
энди стоун
facebook
instagram
мошенничество
в мире, сша, джош хоули, ричард блюменталь, энди стоун, facebook, instagram, мошенничество
В мире, США, Джош Хоули, Ричард Блюменталь, Энди Стоун, Facebook, Instagram, Мошенничество
Американские сенаторы потребовали начать расследование в отношении Meta*

Сенаторы Хоули и Блюменталь потребовали оштрафовать Meta за рекламу мошенников

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы Джош Хоули и Ричард Блюменталь обратились в Федеральную торговую комиссию и Комиссию по ценным бумагам с просьбой начать расследование в отношении Meta*, сообщает агентство Reuters.
"FTC и SEC должны немедленно начать расследование и, если данные подтвердятся, потребовать от Meta* вернуть незаконную прибыль, выплатить штрафы и прекратить публикацию подобных объявлений", — говорится в письме сенаторов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Американским госорганам разрешили использовать ИИ компании Meta*
22 сентября, 16:09
По данным агентства, во внутренних документах Meta* за 2024 год говорится, что около десяти процентов годовой выручки компании приходится на рекламу, связанную с мошенничеством и "высокорисковыми" схемами.
В самой Meta* заявили, что за последние полтора года число жалоб пользователей на подобные объявления снизилось более чем наполовину. Представитель компании Энди Стоун назвал претензии "преувеличенными и ошибочными".
Однако сенаторы усомнились в искренности компании. По их словам, даже краткий просмотр открытой рекламной базы Meta* показывает объявления о лжевыплатах, нелегальных азартных играх, криптомошенничестве и дипфейки с политиками.
Хоули и Блюменталь также отметили, что, по оценке самой компании, до трети всех мошенничеств в США происходит с использованием ее платформ. По данным Федеральной торговой комиссии, это соответствует потерям потребителей более чем на 50 миллиардов долларов в год.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дети в очках виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Meta* скрывала исследования о рисках для безопасности детей, пишет WP
8 сентября, 14:58
 
В миреСШАДжош ХоулиРичард БлюментальЭнди СтоунFacebookInstagramМошенничество
 
 
