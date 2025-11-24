Американские сенаторы потребовали начать расследование в отношении Meta*

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Американские сенаторы Джош Хоули и Ричард Блюменталь обратились в Федеральную торговую комиссию и Комиссию по ценным бумагам с просьбой начать расследование в отношении Meta*, сообщает агентство Американские сенаторы Джош Хоули и Ричард Блюменталь обратились в Федеральную торговую комиссию и Комиссию по ценным бумагам с просьбой начать расследование в отношении Meta*, сообщает агентство Reuters

" FTC и SEC должны немедленно начать расследование и, если данные подтвердятся, потребовать от Meta* вернуть незаконную прибыль, выплатить штрафы и прекратить публикацию подобных объявлений", — говорится в письме сенаторов.

По данным агентства, во внутренних документах Meta* за 2024 год говорится, что около десяти процентов годовой выручки компании приходится на рекламу, связанную с мошенничеством и "высокорисковыми" схемами.

В самой Meta* заявили, что за последние полтора года число жалоб пользователей на подобные объявления снизилось более чем наполовину. Представитель компании Энди Стоун назвал претензии "преувеличенными и ошибочными".

Однако сенаторы усомнились в искренности компании. По их словам, даже краткий просмотр открытой рекламной базы Meta* показывает объявления о лжевыплатах, нелегальных азартных играх, криптомошенничестве и дипфейки с политиками.

Хоули и Блюменталь также отметили, что, по оценке самой компании, до трети всех мошенничеств в США происходит с использованием ее платформ. По данным Федеральной торговой комиссии, это соответствует потерям потребителей более чем на 50 миллиардов долларов в год.