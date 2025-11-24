В Саратове три человека пострадали в массовом ДТП

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на федеральной трассе "Р-22 Каспий "Тамбов-Волгоград-Астрахань" автоподъезд к городу Саратову" в Гагаринском районе Саратова в понедельник, сообщили в городской Госавтоинспекции и областной службе спасения.
"По предварительным данным, в 9.10 (8.10 мск – ред.) на 724-м километре автодороги "Р-22 Каспий "Тамбов-Волгоград-Астрахань" автоподъезд к городу Саратову" Гагаринского района произошло столкновение автомашин: трех "Камазов", Ford Transit, Toyota и Volvo", - рассказали в Госавтоинспекции по городу Саратову.
Движение на федеральной трассе открыто, уточнили в ведомстве РИА Новости. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства массовой аварии.
В свою очередь, начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин со ссылкой на начальника службы спасения Никиту Зраду сообщил, что прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали из "Камаза" мужчину 1974 года рождения и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Также в автомобиле Ford пострадали две женщины 1999 и 1985 годов рождения. Они также были госпитализированы.