В Саратове три человека пострадали в массовом ДТП

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на федеральной трассе "Р-22 Каспий "Тамбов-Волгоград-Астрахань" автоподъезд к городу Саратову" в Гагаринском районе Саратова в понедельник, сообщили в городской Госавтоинспекции и областной службе спасения.