10:23 24.11.2025 (обновлено: 10:29 24.11.2025)
В Саратове три человека пострадали в массовом ДТП
В Саратове три человека пострадали в массовом ДТП

© Фото : Госавтоинспекция 64/TelegramНа месте ДТП с участием шести автомобилей в Гагаринском районе Саратовской области. 24 ноября 2025
На месте ДТП с участием шести автомобилей в Гагаринском районе Саратовской области. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция 64/Telegram
На месте ДТП с участием шести автомобилей в Гагаринском районе Саратовской области. 24 ноября 2025
САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей на федеральной трассе "Р-22 Каспий "Тамбов-Волгоград-Астрахань" автоподъезд к городу Саратову" в Гагаринском районе Саратова в понедельник, сообщили в городской Госавтоинспекции и областной службе спасения.
"По предварительным данным, в 9.10 (8.10 мск – ред.) на 724-м километре автодороги "Р-22 Каспий "Тамбов-Волгоград-Астрахань" автоподъезд к городу Саратову" Гагаринского района произошло столкновение автомашин: трех "Камазов", Ford Transit, Toyota и Volvo", - рассказали в Госавтоинспекции по городу Саратову.
Движение на федеральной трассе открыто, уточнили в ведомстве РИА Новости. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства массовой аварии.
В свою очередь, начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин со ссылкой на начальника службы спасения Никиту Зраду сообщил, что прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали из "Камаза" мужчину 1974 года рождения и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации. Также в автомобиле Ford пострадали две женщины 1999 и 1985 годов рождения. Они также были госпитализированы.
ПроисшествияСаратовская областьFord MotorToyota Corolla
 
 
