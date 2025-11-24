https://ria.ru/20251124/sanktsii-2057260573.html
США сняли санкции с двух кипрских компаний
США сняли санкции с двух кипрских компаний - РИА Новости, 24.11.2025
США сняли санкции с двух кипрских компаний
Минфин США вывел две кипрские компании из-под антироссийских санкций, следует из документа управления по контролю за иностранными активами. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:13:00+03:00
2025-11-24T21:13:00+03:00
2025-11-24T21:13:00+03:00
экономика
россия
кипр
министерство финансов сша
санкции
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029918612.html
россия
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кипр, министерство финансов сша, санкции, в мире
Экономика, Россия, Кипр, Министерство финансов США, Санкции, В мире
США сняли санкции с двух кипрских компаний
Минфин США вывел из-под антироссийских санкций две кипрские компании