РИМ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что лидеры европейских стран не должны чинить препятствий выработке мирного плана по Украине.
"Я ожидаю, что Макрон, Cтармер, Мерц и другие, ищущие автора, не будут создавать проблем, не будут накладывать вето, не будут мешать и не будут затягивать бессмысленную войну. Она бессмысленна, потому что на поле боя никто никогда не победит, даже Украина, даже если мы наполним ее оружием, чтобы осчастливить французов или немцев", - заявил он на публичном мероприятии в Милане.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон.
Сальвини поддержал позицию премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая накануне заявила о необходимости доработки американского мирного плана вместо выдвижения альтернативного европейского. "Давайте позволим поработать Трампу, Зеленскому и Путину", - сказал Сальвини, выступление которого транслировалось в соцсети Х.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.