Рейтинг@Mail.ru
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:14 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/salekhard-2057181884.html
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году - РИА Новости, 24.11.2025
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году
Строительство жилого комплекса "Восточный" идет полным ходом в Салехарде, где к 2028 году появится 10 многоквартирных домов на 499 квартир, стройплощадку... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:14:00+03:00
2025-11-24T16:14:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
салехард
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964266577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_003cfa772dad7bf6198f71f9210db12f.jpg
https://ria.ru/20251124/medgorodok-2057176616.html
салехард
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964266577_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_4567ab5d1406e958214f4906f2883160.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, салехард, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Салехард, Ямал, Дмитрий Артюхов
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году

Артюхов: в Салехарде идет строительство жилого комплекса «Восточный»

© iStock.com / KlubovyИнженер за работой на строительном объекте
Инженер за работой на строительном объекте - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / Klubovy
Инженер за работой на строительном объекте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 24 ноя – РИА Новости. Строительство жилого комплекса "Восточный" идет полным ходом в Салехарде, где к 2028 году появится 10 многоквартирных домов на 499 квартир, стройплощадку посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает правительство ЯНАО.
"В Салехарде активно строится новое жилье, в том числе и для свободной реализации. Еще несколько лет назад люди жаловались, что в городе мало вариантов для покупки недвижимости. Сейчас эта проблема планомерно уходит благодаря привлечению инвесторов. Часть квартир в новом ЖК "Восточный" пойдут под расселение аварийного жилфонда", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным правительства округа, в настоящее время на строительной площадке жилого комплекса завершены работы по устройству свайных оснований для десяти многоквартирных домов, которые в общей сложности будут насчитывать 499 квартир. На объекте трудятся 168 специалистов, работающих над реализацией 30 тысяч квадратных метров жилья.
Полное завершение проекта запланировано на 2028 год, однако застройщик рассчитывает сдать первые три пятиэтажки на 95 квартир уже в следующем году. На данный момент реализовано 160 квартир, в том числе благодаря региональным жилищным программам. Всего в Салехарде в настоящее время возводится 290 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует строительству 65 многоэтажных домов на 5945 квартир, отметили в правительстве региона.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Губернатор Ямала оценил обновление медгородка в Салехарде
Вчера, 15:54
 
Ямало-Ненецкий автономный округЖильеСалехардЯмалДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала