Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году

САЛЕХАРД, 24 ноя – РИА Новости. Строительство жилого комплекса "Восточный" идет полным ходом в Салехарде, где к 2028 году появится 10 многоквартирных домов на 499 квартир, стройплощадку посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает правительство ЯНАО.

"В Салехарде активно строится новое жилье, в том числе и для свободной реализации. Еще несколько лет назад люди жаловались, что в городе мало вариантов для покупки недвижимости. Сейчас эта проблема планомерно уходит благодаря привлечению инвесторов. Часть квартир в новом ЖК "Восточный" пойдут под расселение аварийного жилфонда", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным правительства округа, в настоящее время на строительной площадке жилого комплекса завершены работы по устройству свайных оснований для десяти многоквартирных домов, которые в общей сложности будут насчитывать 499 квартир. На объекте трудятся 168 специалистов, работающих над реализацией 30 тысяч квадратных метров жилья.