https://ria.ru/20251124/salekhard-2057181884.html
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году - РИА Новости, 24.11.2025
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году
Строительство жилого комплекса "Восточный" идет полным ходом в Салехарде, где к 2028 году появится 10 многоквартирных домов на 499 квартир, стройплощадку... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:14:00+03:00
2025-11-24T16:14:00+03:00
2025-11-24T16:14:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
жилье
салехард
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964266577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_003cfa772dad7bf6198f71f9210db12f.jpg
https://ria.ru/20251124/medgorodok-2057176616.html
салехард
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964266577_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_4567ab5d1406e958214f4906f2883160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, салехард, ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Жилье, Салехард, Ямал, Дмитрий Артюхов
Жилой комплекс на почти 500 квартир построят в Салехарде к 2028 году
Артюхов: в Салехарде идет строительство жилого комплекса «Восточный»
САЛЕХАРД, 24 ноя – РИА Новости. Строительство жилого комплекса "Восточный" идет полным ходом в Салехарде, где к 2028 году появится 10 многоквартирных домов на 499 квартир, стройплощадку посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает правительство ЯНАО.
"В Салехарде активно строится новое жилье, в том числе и для свободной реализации. Еще несколько лет назад люди жаловались, что в городе мало вариантов для покупки недвижимости. Сейчас эта проблема планомерно уходит благодаря привлечению инвесторов. Часть квартир в новом ЖК "Восточный" пойдут под расселение аварийного жилфонда", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным правительства округа, в настоящее время на строительной площадке жилого комплекса завершены работы по устройству свайных оснований для десяти многоквартирных домов, которые в общей сложности будут насчитывать 499 квартир. На объекте трудятся 168 специалистов, работающих над реализацией 30 тысяч квадратных метров жилья.
Полное завершение проекта запланировано на 2028 год, однако застройщик рассчитывает сдать первые три пятиэтажки на 95 квартир уже в следующем году. На данный момент реализовано 160 квартир, в том числе благодаря региональным жилищным программам. Всего в Салехарде в настоящее время возводится 290 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует строительству 65 многоэтажных домов на 5945 квартир, отметили в правительстве региона.