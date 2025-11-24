Рейтинг@Mail.ru
Анохин: Смоленская область создает инфраструктуру для молодежи - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:05 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/rossiya-2057259042.html
Анохин: Смоленская область создает инфраструктуру для молодежи
Анохин: Смоленская область создает инфраструктуру для молодежи - РИА Новости, 24.11.2025
Анохин: Смоленская область создает инфраструктуру для молодежи
В Смоленской области благодаря поддержке федерального правительства создается современная инфраструктура для раскрытия потенциала молодых людей, формируются... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:05:00+03:00
2025-11-24T21:05:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
дмитрий чернышенко
кванториум
россия
вязьма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
смоленская область
россия
вязьма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин, дмитрий чернышенко, кванториум, россия, вязьма
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Дмитрий Чернышенко, Кванториум, Россия, Вязьма
Анохин: Смоленская область создает инфраструктуру для молодежи

Глава Смоленской области Анохин провел встречу с вице-премьером Чернышенко

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Смоленской области благодаря поддержке федерального правительства создается современная инфраструктура для раскрытия потенциала молодых людей, формируются точки притяжения, способные привлечь молодежь и укрепить кадровый фундамент области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.
В понедельник Анохин обсудил развитие социальной сферы, молодежной политики и туризма в области на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
Как сообщил губернатор, в регионе успешно работают "Кванториумы" и "Точки роста", Молодежный центр "Пушкинский", музейный центр имени адмирала Нахимова, Центр патриотического воспитания "Долг", Ярцевский молодежный центр. Победа Смоленской области в конкурсе "Регион для молодых" позволила привлечь более 220 миллионов рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры. В следующем году планируется создать молодежное пространство "Энергия" в Гагарине и молодежный центр "Витамин" в Вязьме.
В целях профессиональной подготовки молодых людей созданы пять отраслевых кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Они объединяют 17 образовательных организаций и 90 работодателей.
Смоленске строим межвузовский кампус "Гагарин". По решению президента России Владимира Владимировича Путина в центре областной столицы появится современный студенческий городок, который станет местом притяжения для активной молодежи", - отметил глава региона.
Развитию профессионального и массового спорта будут способствовать возводимый в Вязьме модульный бассейн, семейный ФОК "Термолэнд-Дельфин" в Смоленске, создание "умных" спортплощадок, развитие инновационных видов спорта — компьютерного, спортивного программирования, фиджитал.
"Дмитрий Николаевич обратил внимание на то, что в Смоленской области доля граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила почти 55% по итогам 2024 года, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями – почти 77,7 %. Эти показатели превышают плановый уровень", - отметил Анохин по итогам встречи.
Регион становится привлекательнее и для туристов. В прошлом году открыты загородный апарт-отель, туркомплекс, гостевой мини-дом. В 2025 году реализуются еще два инвестпроекта по созданию гостиниц. Особое внимание уделяется проектам Союзного государства, в том числе созданию туристско-информационного центра, резюмировал Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинДмитрий ЧернышенкоКванториумРоссияВязьма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала