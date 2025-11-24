Анохин: Смоленская область создает инфраструктуру для молодежи

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Смоленской области благодаря поддержке федерального правительства создается современная инфраструктура для раскрытия потенциала молодых людей, формируются точки притяжения, способные привлечь молодежь и укрепить кадровый фундамент области, написал в своем . В Смоленской области благодаря поддержке федерального правительства создается современная инфраструктура для раскрытия потенциала молодых людей, формируются точки притяжения, способные привлечь молодежь и укрепить кадровый фундамент области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин.

Дмитрием Чернышенко. В понедельник Анохин обсудил развитие социальной сферы, молодежной политики и туризма в области на встрече с вице-премьером РФ

Как сообщил губернатор, в регионе успешно работают " Кванториумы " и "Точки роста", Молодежный центр "Пушкинский", музейный центр имени адмирала Нахимова, Центр патриотического воспитания "Долг", Ярцевский молодежный центр. Победа Смоленской области в конкурсе "Регион для молодых" позволила привлечь более 220 миллионов рублей на модернизацию молодежной инфраструктуры. В следующем году планируется создать молодежное пространство "Энергия" в Гагарине и молодежный центр "Витамин" в Вязьме

В целях профессиональной подготовки молодых людей созданы пять отраслевых кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Они объединяют 17 образовательных организаций и 90 работодателей.

"В Смоленске строим межвузовский кампус "Гагарин". По решению президента России Владимира Владимировича Путина в центре областной столицы появится современный студенческий городок, который станет местом притяжения для активной молодежи", - отметил глава региона.

Развитию профессионального и массового спорта будут способствовать возводимый в Вязьме модульный бассейн, семейный ФОК "Термолэнд-Дельфин" в Смоленске, создание "умных" спортплощадок, развитие инновационных видов спорта — компьютерного, спортивного программирования, фиджитал.

"Дмитрий Николаевич обратил внимание на то, что в Смоленской области доля граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, составила почти 55% по итогам 2024 года, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями – почти 77,7 %. Эти показатели превышают плановый уровень", - отметил Анохин по итогам встречи.