Нарышкин вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора
20:53 24.11.2025 (обновлено: 21:36 24.11.2025)
Нарышкин вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора
Нарышкин вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вручил паспорта граждан РФ дочери и внуку французского информатора советской разведки Жоржа Пака, в свое РИА Новости, 24.11.2025
россия, ясенево, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Ясенево, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора

Нарышкин вручил российские паспорта дочери и внуку французского информатора Пака

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Димитри Фолимонофф во время вручения паспорта гражданина РФ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Димитри Фолимонофф во время вручения паспорта гражданина РФ
© Фото : СВР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Димитри Фолимонофф во время вручения паспорта гражданина РФ
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вручил паспорта граждан РФ дочери и внуку французского информатора советской разведки Жоржа Пака, в свое время внесшего большой вклад в дело сохранения мира, сюжет об этом показал телеканал "Россия 1".
Торжественная церемония прошла в понедельник в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево. Паспорта граждан РФ из рук Нарышкина получили дочь Жоржа Пака Изабель Пак и внук Димитри Фолимонофф.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Изабель Пак во время вручения паспорта гражданина РФ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Изабель Пак во время вручения паспорта гражданина РФ
© Фото : СВР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и Изабель Пак во время вручения паспорта гражданина РФ
Изабель Пак и Димитри Фолимонофф принесли присягу гражданина Российской Федерации.
"Ваш отец был преданным другом Советского Союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации "Сражающаяся Франция", он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой", - сказал Нарышкин, обращаясь к Изабель Пак.
По словам Изабель Пак, "кульминацей" для обращения с просьбой принять их с Димитри в российское гражданство стала западная "пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине". Французские элиты без согласия населения используют для разжигания конфликтов деньги, собранные в качестве налогов, добавила дочь Жоржа Пака.
Как отметил Нарышкин, часть нынешних европейских чиновников довольно высокого уровня "по-настоящему серые, посредственные люди". История все расставит по своим местам, подчеркнул директор СВР.
Жорж Жан-Луи Пак (1914-1993) в 1943 году начал работать в Алжире в качестве руководителя политического отдела радиостанции Radio-France, которая была рупором возглавлявшегося генералом Шарлем де Голлем Французского национального комитета, выполнявшего функции правительства Франции в изгнании. Испытывавший глубокую неприязнь к американцам и британцам, действовавшим во время Второй мировой войны против интересов Франции и ее народа, Пак вскоре в 1943-м стал на путь добровольного сотрудничества с советской разведкой. Специалисты считают Пака крупнейшим французским информатором внешней разведки СССР.
В 1953-1958 годах Пак занимал важные государственные посты в правительстве Франции. В 1958 году был назначен руководителем справочной службы генштаба французской армии, а в 1961 — начальником канцелярии Института национальной обороны. В 1962 году Пак был переведен в систему НАТО в качестве помощника начальника пресс-службы альянса и получил доступ к наиболее секретным досье.
Как отмечается в официальных изданиях СВР по истории российской внешней разведки, годы работы Пака в системе министерства обороны Франции, а затем в секретариате НАТО были наиболее плодотворным периодом его сотрудничества с Москвой. Широкие информационные возможности Пака позволили советской разведке добывать в это время документальную разведывательную информацию по многим политическим и военно-стратегическим проблемам как отдельных западных держав, так и НАТО в целом. Значительный интерес для высшего политического и военного руководства Советского Союза представлял проект плана ведения психологической войны вооруженными силами североатлантического альянса.
В 1961 году международная обстановка резко обострилась, случился Берлинский кризис, грозивший перерастанием холодной войны в глобальный вооруженный конфликт. Немалая заслуга в предотвращении мировой военной катастрофы принадлежала Паку. С начала 1961 года от него постоянно поступала важная разведывательная информация, в том числе документальная, раскрывавшая истинные планы и намерения западных держав, что дало возможность советскому руководству выработать реалистические решения по поводу будущего Германии и Западного Берлина.
Передавая советской разведке материалы, раскрывающие военно-стратегические потенциалы США и НАТО, Пак хотел тем самым сохранить равновесие сил двух противостоящих друг другу блоков и не допустить возникновения глобальной катастрофы, которая неизбежно поглотила бы и Францию. Поступая подобным образом, Пак, по его собственному признанию, руководствовался гуманными чувствами и помыслами, он действовал в интересах Франции, стремясь оградить свою родину от ядерной войны. Именно это было основной движущей силой в его сотрудничестве с Советским Союзом.
В 1963 году Пака арестовали по наводке предателя и в 1964-м осудили к пожизненному заключению. Но в 1968 году президент Франции Шарль де Голль своим декретом сократил срок наказания Пака до 20 лет. А в 1970-м следующий президент Франции Жорж Помпиду подписал декрет об условном освобождении Пака. После выхода на свободу Пак жил в Париже, несколько раз посещал СССР, изучил русский язык.
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала
22 июня, 13:05
 
Россия, Ясенево, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
 
 
