СМИ сообщили о "космическом" ударе России по Западу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Намерение "Роскосмоса" запустить четыре основных модуля для новой космической станции в ближайшие годы знаменует собой новый виток космической гонки, считает старший редактор по национальной безопасности в The National Interest Брэндон Вайхерт.
"Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона — ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает", — говорится в публикации.
По мнению автора материала, новая станция указывает на значительные изменения в космической стратегии России, направленные на усиление собственного контроля и уменьшение зависимости от международных партнеров.
"В случае успеха Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос на низкой околоземной орбите, а не будет вечно полагаться на устаревающую МКС под началом США. <…> Большое наклонение орбиты новой станции и ее возможности для наблюдения и разведки придают ей стратегическую важность для России", — добавил Вайхерт.
На космодроме Байконур завершили сборку ракеты "Союз-2.1а"
22 ноября, 16:18
Россия ведет проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит продолжить пилотируемую программу после окончания полета МКС. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года.
По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, перспективная российская орбитальная станция станет "станцией подскока" к Луне.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>