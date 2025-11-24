СМИ сообщили о "космическом" ударе России по Западу

Россия ведет проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит продолжить пилотируемую программу после окончания полета МКС. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.

МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года.