Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с кончиной олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина.

По словам Пашиняна, за свою долгую и насыщенную деятельность Никита Симонян был также удостоен государственных наград Республики Армения и Российской Федерации.