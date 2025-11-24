Рейтинг@Mail.ru
Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна - РИА Новости, 24.11.2025
19:05 24.11.2025
Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна
Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна - РИА Новости, 24.11.2025
Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с кончиной олимпийского чемпиона в составе... РИА Новости, 24.11.2025
ссср, армения, россия, никита симонян, никол пашинян, владимир путин, российский футбольный союз (рфс), в мире
СССР, Армения, Россия, Никита Симонян, Никол Пашинян, Владимир Путин, Российский футбольный союз (РФС), В мире
Пашинян направил Путину телеграмму в связи с кончиной Никиты Симоняна

Пашинян выразил соболезнования Путину в связи со смертью Никиты Симоняна

ЕРЕВАН, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с кончиной олимпийского чемпиона в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна, сообщает в понедельник пресс-служба армянского кабмина.
Симонян скончался 23 ноября в возрасте 99 лет.
"С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта и четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский "Арарат" стал чемпионом и дважды обладателем Кубка СССР в 1973 и 1975 годах, подарив незабываемое чувство гордости всем жителям Армении", - говорится в послании.
По словам Пашиняна, за свою долгую и насыщенную деятельность Никита Симонян был также удостоен государственных наград Республики Армения и Российской Федерации.
"Его достижения, профессионализм и преданность футболу будут служить вдохновением для многих поколений. Прошу от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Никиты Павловича", - отметил Пашинян.
Симонян являлся олимпийским чемпионом Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.
Дегтярев: легендарный статус Симоняна навсегда останется в истории спорта
СССРАрменияРоссияНикита СимонянНикол ПашинянВладимир ПутинРоссийский футбольный союз (РФС)В мире
 
 
