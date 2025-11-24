Хирурги в Саратовской области успешно выполнили сложную операцию подростку

САРАТОВ, 24 ноя - РИА Новости. Врачи Балаковской городской клинической больницы в Саратовской области успешно выполнили сложную операцию 16-летнему подростку с критически высоким весом, пациент уже идет на поправку, сообщили в медучреждении.

"В минувшую субботу хирурги Балаковской городской клинической больницы блестяще справились со сложнейшим клиническим случаем. Шестнадцатилетнему подростку с диагнозом "острый флегмонозный аппендицит" была выполнена высокотехнологичная лапароскопическая аппендэктомия. Особенность этого случая заключалась в критически высоком весе пациента - 160 килограммов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница" в понедельник.

Заведующий хирургическим отделением №2 Роман Тимохин пояснил, что операции у пациентов с таким выраженным ожирением имеют свои особенности и сложности. Кроме того, у подростка, по данным медиков, наблюдается высокий уровень сахара в крови, что указывает на возможное развитие преддиабета.