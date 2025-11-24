Рейтинг@Mail.ru
Мурманский губернатор попросил поддержки Путина в строительстве больницы - РИА Новости, 24.11.2025
14:56 24.11.2025
Мурманский губернатор попросил поддержки Путина в строительстве больницы
Мурманский губернатор попросил поддержки Путина в строительстве больницы
Мурманский губернатор попросил поддержки Путина в строительстве больницы

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о плачевном состоянии детской больницы и попросил поддержать проект строительства новой.
"Детская больница, которая построена, даже не то, что построена, а значительный объём корпусов переоборудован из общежитий в советское время. Сегодня она не выдерживает никакой критики. Она есть в мастер-плане, о котором я вам докладывал, и здесь бы тоже просил вашей поддержки. Мы нашли территорию, подготовили техническое решение", - сказал мурманский губернатор.
Чибис отметил, что важно, чтобы проект строительства больницы попал в финансирование на 2027 год.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Мурманской области планируют построить миллион квадратных метров жилья
13 ноября, 20:36
 
Мурманская областьРоссияАндрей ЧибисВладимир ПутинПолитика
 
 
