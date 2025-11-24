https://ria.ru/20251124/rossiya-2057158515.html
Мурманский губернатор попросил поддержки Путина в строительстве больницы
Чибис попросил поддержки Путина в строительстве детской больницы
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о плачевном состоянии детской больницы и попросил поддержать проект строительства новой.
"Детская больница, которая построена, даже не то, что построена, а значительный объём корпусов переоборудован из общежитий в советское время. Сегодня она не выдерживает никакой критики. Она есть в мастер-плане, о котором я вам докладывал, и здесь бы тоже просил вашей поддержки. Мы нашли территорию, подготовили техническое решение", - сказал мурманский губернатор.
Чибис
отметил, что важно, чтобы проект строительства больницы попал в финансирование на 2027 год.