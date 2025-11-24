https://ria.ru/20251124/rossiya-2057013907.html
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов - РИА Новости, 24.11.2025
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов
Киргизия является частью русского мира и потребляет информацию на русском языке, заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. РИА Новости, 24.11.2025
киргизия
россия
Вице-премьер Байсалов назвал Киргизию частью русского мира
БИШКЕК, 23 ноя – РИА Новости. Киргизия является частью русского мира и потребляет информацию на русском языке, заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.
"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но сегодня Кыргызстан — часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, воспитаны русской литературой", - цитирует слова Байсалова на церемонии запуска телеканала Nomad Sputnik Кыргызстан.
По данным агентства, новый телеканал Nomad - это совместный проект Киргизии
и России
. В центре его внимания — участие республики в международных организациях и современное освещение историко-культурных связей двух стран.