Рейтинг@Mail.ru
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/rossiya-2057013907.html
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов - РИА Новости, 24.11.2025
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов
Киргизия является частью русского мира и потребляет информацию на русском языке, заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T00:00:00+03:00
2025-11-24T00:00:00+03:00
в мире
киргизия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579400400_0:192:3076:1923_1920x0_80_0_0_114737df56a174448d17ae18ffcc8aba.jpg
https://ria.ru/20251123/kirgiziya-2056928686.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579400400_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e664a7fe6f22f3bb5bc297c7adf846c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, россия
В мире, Киргизия, Россия
Киргизия является частью русского мира, заявил Байсалов

Вице-премьер Байсалов назвал Киргизию частью русского мира

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 23 ноя – РИА Новости. Киргизия является частью русского мира и потребляет информацию на русском языке, заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.
"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но сегодня Кыргызстан — часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, воспитаны русской литературой", - цитирует слова Байсалова на церемонии запуска телеканала Nomad Sputnik Кыргызстан.
По данным агентства, новый телеканал Nomad - это совместный проект Киргизии и России. В центре его внимания — участие республики в международных организациях и современное освещение историко-культурных связей двух стран.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры
Вчера, 14:52
 
В миреКиргизияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала