В "М.Видео" рассказали о росте продаж восстановленных смартфонов

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне купили в 2,6 раза больше восстановленных смартфонов за первые 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, продажи в денежном выражении выросли в 2,4 раза, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".

"По итогам 9 месяцев 2025 года продажи выросли на 160% в количественном выражении и на 140% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта категория продолжает набирать популярность среди покупателей благодаря возможности приобрести актуальные и флагманские модели по заметно более выгодной стоимости, сохраняя при этом гарантию и уверенность в техническом состоянии устройства", - сообщили в компании, комментируя категорию восстановленных смартфонов.