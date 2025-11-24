ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны

"В период с 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили четыре дрона над Московским регионом, включая два летевших в сторону столицы.

Незадолго до этого в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Еще по три БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Калужской областей, уточнили в ведомстве.

Чуть позднее мэр Сергей Собянин сообщил о еще шести дронах, сбитых на подлете к Москве.