ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 24.11.2025 (обновлено: 15:44 24.11.2025)
ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В период с 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
05:02
Российские бойцы сбили четыре дрона над Московским регионом, включая два летевших в сторону столицы.

Незадолго до этого в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Еще по три БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Калужской областей, уточнили в ведомстве.
Чуть позднее мэр Сергей Собянин сообщил о еще шести дронах, сбитых на подлете к Москве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
