ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами
ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 24.11.2025
ПВО уничтожила 16 украинских БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:19:00+03:00
2025-11-24T14:19:00+03:00
2025-11-24T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
вооруженные силы украины
калужская область
московская область (подмосковье)
москва
калужская область
московская область (подмосковье)
брянская область
