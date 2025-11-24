Рейтинг@Mail.ru
В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок с Ираном - РИА Новости, 24.11.2025
08:11 24.11.2025
В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок с Ираном
В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок с Ираном
Запуск контейнерных перевозок по маршрутам Россия - Иран - Индия и Россия - Иран - Китай планируется в 2026 году, сообщил журналистам глава Росморречфлота... РИА Новости, 24.11.2025
экономика, россия, индийский океан, иран
Экономика, Россия, Индийский океан, Иран
В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок с Ираном

Запуск контейнерных перевозок с Ираном запланирован на 2026 год

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМорской торговый порт
Морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Морской торговый порт. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запуск контейнерных перевозок по маршрутам Россия - Иран - Индия и Россия - Иран - Китай планируется в 2026 году, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в кулуарах "Транспортной недели 2025".
«
"Ещё в апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры руководства АО "ММТП" (Махачкалинский морской торговый порт - ред.) с крупнейшей государственной иранской судоходной компанией IRISL и её каспийским подразделением Khazar Sea Shipping Lines (KSSL)… Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай. Срок реализации - 2026 год", - ответил Тарасенко на вопрос РИА Новости.
По его словам, планируется организация мультимодальных контейнерных перевозок в рамках Международного транспортного коридора (МТК) "Север–Юг".
"Сегодня для нас очень интересно само направление "Север-Юг". Оно позволяет России выйти на Индийский океан, решать вопросы накопления груза вне зависимости от того, чья это территория, идти транзитному грузу свободно", - объяснил глава агентства.
Он также отметил, что сейчас Россия и Иран совместно прорабатывают вопрос создания общей контейнерной линии и определяют удобное расположение этого маршрута для свободного передвижения обеих стран.
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Иран прибыл первый грузовой поезд из России
8 ноября, 14:26
 
ЭкономикаРоссияИндийский океанИран
 
 
