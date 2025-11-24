В Росморречфлоте рассказали о запуске контейнерных перевозок с Ираном

«

"Ещё в апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры руководства АО "ММТП" (Махачкалинский морской торговый порт - ред.) с крупнейшей государственной иранской судоходной компанией IRISL и её каспийским подразделением Khazar Sea Shipping Lines (KSSL)… Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай. Срок реализации - 2026 год", - ответил Тарасенко на вопрос РИА Новости.