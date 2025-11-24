https://ria.ru/20251124/rogov-2057061922.html
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области
Насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов украинской армии, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:20:00+03:00
2025-11-24T10:20:00+03:00
2025-11-24T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
львовская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, львовская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Львовская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области мобилизованные массово дезертируют из рядов ВСУ