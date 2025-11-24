Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области
24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 24.11.2025
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области - РИА Новости, 24.11.2025
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области
Насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов украинской армии, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
львовская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
львовская область
в мире, запорожская область, россия, львовская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Львовская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о массовом дезертирстве украинцев в Запорожской области

Рогов: в Запорожской области мобилизованные массово дезертируют из рядов ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов украинской армии, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Насильно мобилизованные жители оккупированной врагом части Запорожской области массово дезертируют из рядов украинской армии", - сказал Рогов.
В частности, Рогов подчеркнул, что за последнее время к нему обратились свыше 50 человек, которых силой мобилизовали, но им удалось сбежать с военного полигона и из "учебки" во Львовской области Украины.
"Они выходят на нас и консультируются, как им быть дальше. Люди не хотят ехать на фронт и воевать за режим Зеленского", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияЛьвовская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
