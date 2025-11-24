Рейтинг@Mail.ru
Финалисты чемпионата "Профессионалы" проведут занятие по робототехнике
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
11:00 24.11.2025
Финалисты чемпионата "Профессионалы" проведут занятие по робототехнике
Финалисты чемпионата "Профессионалы" проведут занятие по робототехнике
Финалисты чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" продемонстрируют умение применять в педагогической работе современные средства, такие как... РИА Новости, 24.11.2025
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
2025
Новости
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Финалисты чемпионата "Профессионалы" проведут занятие по робототехнике

Финалисты "Профессионалов" проведут занятие по робототехнике для младших классов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Финалисты чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" продемонстрируют умение применять в педагогической работе современные средства, такие как цифровые лаборатории, робототехника и виртуальные экскурсии, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Главный эксперт компетенции "Преподавание в начальных классах" Галина Воителева указала, что конкурсанты покажут умение организовать исследовательскую деятельность младших школьников по дисциплине "Окружающий мир" с использованием цифровой лаборатории для начальных классов.
"Также финалисту предстоит провести занятие по робототехнике для младших школьников с использованием самостоятельно подготовленного видеоролика и провести виртуальную экскурсию по городу-герою Российской Федерации", – приводит пресс-служба слова Воителевой.
Современный учитель начальной школы должен быть педагогом, воспитателем, психологом, организатором детской деятельности, активным участником общения с учениками и родителями, а также исследователем и консультантом, подчеркнула эксперт.
Чемпионат "Профессионалы" – соревнования по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий. Он стартует 29 ноября.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
