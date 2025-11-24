Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Фигурант уголовного дела бывшего главы подмосковной Шатуры Алексея Артюхина о растрате более 220 миллионов рублей ушел на СВО, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела.

"Один фигурант ушел на СВО, ещё один заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в его отношении было выделено в отдельное производство", - рассказал собеседник агентства.

Дело в отношении Артюхина будет рассматриваться с участием ещё трех фигурантов, отметил собеседник.

В июле 2024 года в ГСУ СК РФ по Московской области сообщали, что бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (часть 4 статья 160 УК РФ). Вскоре суд в Москве отправил Артюхина в СИЗО.