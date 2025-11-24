Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО
04:47 24.11.2025
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО
Фигурант уголовного дела бывшего главы подмосковной Шатуры Алексея Артюхина о растрате более 220 миллионов рублей ушел на СВО, сообщил РИА Новости собеседник,... РИА Новости, 24.11.2025
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО

Фигурант дела Артюхина о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО

Наручники на руках
Наручники на руках
Наручники на руках. Архивное фото
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Фигурант уголовного дела бывшего главы подмосковной Шатуры Алексея Артюхина о растрате более 220 миллионов рублей ушел на СВО, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом дела.
"Один фигурант ушел на СВО, ещё один заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в его отношении было выделено в отдельное производство", - рассказал собеседник агентства.
Дело в отношении Артюхина будет рассматриваться с участием ещё трех фигурантов, отметил собеседник.
В июле 2024 года в ГСУ СК РФ по Московской области сообщали, что бывшему главе городского округа Шатура предъявлено обвинение в растрате (часть 4 статья 160 УК РФ). Вскоре суд в Москве отправил Артюхина в СИЗО.
По версии следствия, в апреле 2020 года Артюхин заключил соглашение о предоставлении из бюджета Московской области грантов на строительство водозабора и очистных сооружений. Выделенные более 220 миллионов рублей Артюхин совместно с подконтрольными ему лицами растратили, в том числе предоставляя займы различным коммерческим организациям, оплачивая лизинг транспортных средств и приобретая недвижимость, сообщала прокуратура Подмосковья. Вину Артюхин не признал.
