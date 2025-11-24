Рейтинг@Mail.ru
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 24.11.2025 (обновлено: 11:03 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/rak-2057018875.html
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты - РИА Новости, 24.11.2025
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T01:03:00+03:00
2025-11-24T11:03:00+03:00
в мире
великобритания
сша
иран
дэвид кэмерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057057388_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_a1d67df88bfa2e6b32b8d911acabf437.jpg
https://ria.ru/20251021/bajden-2049497612.html
https://ria.ru/20251019/bayden--2049202037.html
великобритания
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057057388_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_1ace15ab6e026442f6210db2b3514b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, иран, дэвид кэмерон
В мире, Великобритания, США, Иран, Дэвид Кэмерон
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты

Кэмерон признался, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты

© Getty Images / Antonio MasielloЭкс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты.
В интервью изданию Times экс-лидер Консервативной партии рассказал, что в прошлом году он сдал анализ на простат-специфический антиген (PSA), который показал высокий результат, после чего ему пришлось делать МРТ и биопсию.
Экс-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака
21 октября, 02:27
"Я не особенно люблю обсуждать мои личные интимные проблемы со здоровьем, но я чувствую себя обязанным это сделать. Будем честны — мужчины не так хороши в разговорах о своем здоровье. Мы обычно откладываем такие вещи в сторону. Мы стесняемся говорить о чем-то таком, как простата, потому что это тесно связано с сексуальным здоровьем. <...> Я бы чувствовал себя плохо, если бы не выступил и не сказал, что у меня есть такой опыт. <...> Мне сделали скрининг. Это помогло мне выявить, что что-то не так", — заявил экс-премьер.
Кэмерон рассказал, что он прошел фокальную терапию рака простаты, после чего сделал еще одно МРТ — это произошло на той же неделе, когда США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года.
"Это было огромным облегчением", — так экс-премьер описал результаты МРТ.
Экс-президент США Джо Байден посетил субботнюю вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа на Брендивайне в Уилмингтоне, штат Делавэр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Байден появился на публике впервые с начала лечения от рака
19 октября, 13:41
 
В миреВеликобританияСШАИранДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала