Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты

"Я не особенно люблю обсуждать мои личные интимные проблемы со здоровьем, но я чувствую себя обязанным это сделать. Будем честны — мужчины не так хороши в разговорах о своем здоровье. Мы обычно откладываем такие вещи в сторону. Мы стесняемся говорить о чем-то таком, как простата, потому что это тесно связано с сексуальным здоровьем. <...> Я бы чувствовал себя плохо, если бы не выступил и не сказал, что у меня есть такой опыт. <...> Мне сделали скрининг. Это помогло мне выявить, что что-то не так", — заявил экс-премьер.