Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты - РИА Новости, 24.11.2025
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T01:03:00+03:00
2025-11-24T01:03:00+03:00
2025-11-24T11:03:00+03:00
в мире
великобритания
сша
иран
дэвид кэмерон
великобритания
сша
иран
Кэмерон признался, что у него обнаружили рак простаты
Кэмерон признался, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что в 2024 году у него обнаружили рак простаты.
В интервью изданию Times
экс-лидер Консервативной партии рассказал, что в прошлом году он сдал анализ на простат-специфический антиген (PSA), который показал высокий результат, после чего ему пришлось делать МРТ и биопсию.
"Я не особенно люблю обсуждать мои личные интимные проблемы со здоровьем, но я чувствую себя обязанным это сделать. Будем честны — мужчины не так хороши в разговорах о своем здоровье. Мы обычно откладываем такие вещи в сторону. Мы стесняемся говорить о чем-то таком, как простата, потому что это тесно связано с сексуальным здоровьем. <...> Я бы чувствовал себя плохо, если бы не выступил и не сказал, что у меня есть такой опыт. <...> Мне сделали скрининг. Это помогло мне выявить, что что-то не так", — заявил экс-премьер.
Кэмерон
рассказал, что он прошел фокальную терапию рака простаты, после чего сделал еще одно МРТ — это произошло на той же неделе, когда США
нанесли удары по ядерным объектам Ирана
в июне 2025 года.
"Это было огромным облегчением", — так экс-премьер описал результаты МРТ.