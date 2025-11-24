https://ria.ru/20251124/pvo-2057270141.html
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
Военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-24T22:38:00+03:00
2025-11-24T22:38:00+03:00
2025-11-25T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_bb426cf3eccdb349f1a60a314b21d155.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_611a1f7c24e4822eb8a3fd566903b02c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Севастополе работает ПВО, военные отражают атаку ВСУ
Развожаев: российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО